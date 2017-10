Nova Dames 1 – Rosmalen Dames 1

Meike van Schijndel |

Het was een prachtige zonnige zondag en we speelden tegen nummer twee, Rosmalen.

We waren voorbereid op een zware pot en we begonnen dan ook gelukkig sterk. Helaas kwamen we met 1-0 achter en vervolgens konden wij een strafcorner benutten en stonden we weer ‘terecht’ gelijk. Snel daarna scoorden we een velddoelpunt en stonden we voor met 2-1. Het was erg warm dus we waren blij met de rust zodat de bidons gebruikt konden worden.

De trainer Paul gaf tijdens de rust aan dat we ons spel moesten blijven spelen en een doelpunt erbij zou natuurlijk mooi zijn om wat meer rust in het spel te creëren.

Rosmalen begon scherp na de rust waardoor wij ons ritme weer moesten oppakken. We speelden goed en hadden meerdere mogelijkheden om de 3-1 te maken ook uit strafcorners. Helaas lukte ons dat niet en wist Rosmalen zelfs te scoren in de laatste 5 minuten….heel erg jammer maar 1 punt hebben we binnen. Eindstand was uiteindelijk dus 2-2.

Nu weekje rust en dan nieuwe kansen tegen Concordia!

Tekst namens dames 1van HC Nova en Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Meer foto’s op deze link.