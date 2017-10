sv Abdissenbosch wint van Havantia

redactie van Parkstadactueel |

Abdissenbosch was heer en meester maar beloont zichzelf weer niet! Tijdens de eerste helft was het aftastend voor beide ploegen. Waar Havantia haar derde competitie wedstrijd speelde, was het voor Abdissenbosch haar tweede duel in de competitie. Abdissenbosch begon slecht aan de wedstrijd en het was Havantia die het voortouw nam! Abdissenbosch daarentegen had defensief de taken op orde. Echt gevaarlijk werd Havantia niet. Na 20 minuten kreeg de ploeg van trainer Henk Stawenga de overhand en werd er maar op een helft gevoetbald. In de drieëndertigste minuut was het Remco Mohnen die vanaf 20 meter genadeloos uithaalde en met een geweldig schot de 0-1 aantekende voor Abdissenbosch. Tot de vijfenveertigste minuut domineerde Abdissenbosch. Met een ruststand van 0-1 werden de kleedkamers opgezocht.

Tijdens de rust werden verbeterpunten aangehaald door de trainer van Abdissenbosch. Abdissenbosch kwam tien keer sterker uit de kleedkamer door de bemoedigende speech van trainer Henk Stawenga. Dylan Luijt en Jordy Matzner maakten in de tweede helft het verschil. Zij brachten Marvin Velting keer op keer in stelling om te scoren, maar helaas was het niet weggelegd voor Velting die uitzonderlijk hard gewerkt heeft! In de eenenveertigste minuut was het wel raak voor Abdissenbosch. Na een schot van Dylan Luijt die de bal strak voorgaf vanuit links was het Jordy Matzner die alert was om de 0-2 op zijn naam te zetten wat zeer zeker verdiend was. Havantia was de draad kwijt en Abdissenbosch was heer en meester. In de zesenzestigste minuut was het Remco Mohnen die goed doordekte en uitkwam bij de keeper van Havantia. Dat duel won Mohnen en bij de bal die afketste was het Jordy Matzner die alert was en de 0-3 aantekende. Uiteindelijk gaat de leidsman in de fout bij een 100% goal voor Abdissenbosch. Hij zich laat leiden door de grensrechter van Havantia en keurt de goal af.

Uiteindelijk werd er een overtreding gemaakt op een speler van Abdissenbosch. Dit zou een (vuur)rode kaart moeten zijn geweest. Tot ieders verbazing kreeg de speler van Abdissenbosch rood. Abdissenbosch kwam in de drieëntachtigste minuut met 10 man te staan. Vanaf dit moment was Abdissenbosch uit het spel. Havantia scoort nog twee keer in de vierentachtigste en vijfennegentigste minuut. De leidsman had het vervolgens niet meer onder controle. Een begeleider van de scheidsrechter die aanwezig was bij de wedstrijd gaf na de wedstrijd aan dat het niet de speler van Abdissenbosch had moeten zijn die een rode kaart moest ontvangen, maar de speler van Havantia. Maar het is voetbal en iedereen maakt fouten.

Abdissenbosch nam de 3 punten mee terug naar Landgraaf, al had de stand eerder 0 – 6 moeten zijn dan de daadwerkelijke eindstand: 2 – 3. Trainer Henk Stawenga gaf na afloop aan: ”We zijn slecht begonnen aan deze wedstrijd! Wat ik had aangegeven tijdens de wedstrijdbespreking gebeurde niet. Na de goal van Remco Mohnen herpakten wij ons echter goed. Uiteindelijk moest je met 0-5 van het veld lopen, maar dat gebeurde niet. Als team hebben we onnodig 2 doelpunten tegen gekregen, maar toch de 3 punten gepakt. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen.”

Foto’sKirsten Caenen en tekst sv Abdissenbosch