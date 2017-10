Vervanging zakpalen centrum Brunssum

Redactie van Parkstadactueel |

Vanaf 30 oktober worden de zakpalen bij de toegangswegen van het winkelcentrum in Brunssum vervangen. De ingangen aan de Kerkstraat en de Wilhelminastraat en de uitgang aan de Schiffelerstraat worden hierbij voorzien van hydraulisch inzinkbare palen.

Tijdens het plaatsen van de nieuwe zakpalen zijn de diverse ingangen van de Promenade om beurten tijdelijk afgesloten voor al het (gemotoriseerd) verkeer. De planning is als volgt:

Ingang Wilhelminastraat afgesloten op maandag 30-10 & dinsdag 31-10

Ingang Schiffelerstraat afgesloten op woensdag 1-11 & donderdag 2-11

Ingang Kerkstraat-Noord afgesloten op dinsdag 7-11 & woensdag 8-11

De nieuwe, geautomatiseerde palen zullen in januari 2018 in werking treden. Bij dit nieuwe systeem gelden dezelfde regels en afspraken als bij de huidige zakpalen.

Venstertijden Op dit moment staan er op de genoemde locaties zakpalen die met een sleutel bediend worden. In verband met bevoorrading van de winkels en horeca-zaken worden deze palen dagelijks tijdens afgesproken venstertijden (ma-vrij 08:30u-12u en zaterdag van 07u-09u) naar beneden gelaten. Met de hydraulische zakpalen blijven deze tijden ongewijzigd. Tijdens de venstertijden is het centrum toegankelijk voor verkeer ten behoeve van de bevoorrading van winkels en horeca. Daarbuiten is het enkel toegankelijk voor voetgangers.

Ontheffing Buiten de venstertijden is het centrum alleen toegankelijk voor (gemotoriseerd) verkeer met een ontheffing. Het centrum blijft altijd toegankelijk voor de hulpdiensten, zowel in de huidige als in de nieuwe situatie.