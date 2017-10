Update vastgebonden hond Titan **

Redactie van Parkstadactueel |

Begin september vroegen we jullie hulp bij het opsporen van de persoon die hond Titan vastgebonden aan een boom, had achtergelaten in het Imstenraderbos in Heerlen. We zijn blij om een update te kunnen geven.

Onze oproep kon rekenen op veel (media)aandacht, uiteindelijk hebben bijna 3 miljoen mensen de oproep gezien en kwamen er meer dan 10.000 reacties binnen via Facebook. Ook via onze mailbox stroomde reacties binnen, waaronder reacties van een aantal mensen die de hond herkende. Deze mensen leverde ons zeer concrete en betrouwbare informatie over Titans laatste eigenaar aan. Titan heeft namelijk meerdere eigenaren gehad. Deze informatie hebben wij doorgezet naar de dierenpolitie. De dierenpolitie heeft Titans laatste eigenaar, woonachtig in Parkstad, onlangs aangehouden. De eigenaar heeft bekend de hond te hebben achtergelaten in het bos en krijgt hiervoor een boete.