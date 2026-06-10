Heb je iets nodig?’: campagne vraagt aandacht voor mensen met een beperking, ook in Parkstad

Nieuwe campagne van de Rijksoverheid voor meer toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Tien jaar nadat Nederland het VN-verdrag Handicap ondertekende, start de Rijksoverheid een nieuwe campagne om de toegankelijkheid van de samenleving verder te verbeteren. Centraal staat de vraag: “Heb je iets nodig?”

Met het VN-verdrag Handicap sprak Nederland in 2016 af dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Volgens de overheid zijn sindsdien stappen gezet, maar ervaren veel mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking nog dagelijks obstakels.

De campagne moet mensen helpen om gemakkelijker het gesprek aan te gaan. Veel mensen zonder beperking vinden dat lastig omdat zij bang zijn iets verkeerds te zeggen. Volgens de campagne is de vraag “Heb je iets nodig?” een eenvoudige manier om hulp aan te bieden zonder aannames te doen.

Ervaringsdeskundige denkt mee

Hanna Nijenhuis (29), die op haar twintigste haar zicht verloor door een erfelijke oogziekte, dacht vanuit een belangenorganisatie mee over de campagne.

Volgens haar is de vraag laagdrempelig en voor iedereen herkenbaar. Zij wijst erop dat iedereen wel eens hulp nodig heeft, ongeacht of iemand een beperking heeft of niet.

Toegankelijke samenleving in 2040

De Rijksoverheid werkt toe naar een samenleving die in 2040 volledig toegankelijk moet zijn. Volgens minister Sterk van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn daarvoor nog aanzienlijke stappen nodig.

De minister benadrukt dat niet alleen de overheid, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners een bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van fysieke, digitale en sociale drempels.

Volgens haar hoeven oplossingen niet altijd ingewikkeld of kostbaar te zijn. Als voorbeelden noemt zij voorleessoftware op een werklaptop voor mensen met een visuele beperking en aangepaste zelfscankassa’s waardoor rolstoelgebruikers zelfstandig boodschappen kunnen doen.

Tips en voorbeelden

Via de campagnewebsite vraagje.nl kunnen bezoekers voorbeelden bekijken en praktische tips vinden over hoe zij rekening kunnen houden met mensen met een beperking en hoe zij ondersteuning kunnen aanbieden wanneer dat nodig is.

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