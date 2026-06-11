Pinkpop 2026 in zicht: zo regel je op tijd vervoer, parkeren en overnachting

Nog een paar dagen en dan openen de poorten van Pinkpop voor een weekend vol livemuziek, festivalsfeer en onvergetelijke momenten. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor de 55e editie van het festival. Voor bezoekers is dit hét moment om vervoer, parkeren en eventuele overnachtingen vast te leggen, zodat het festivalweekend zonder stress kan beginnen.

Reis slim naar Landgraaf

Bezoekers die met de auto komen, doen er verstandig aan vooraf een parkeerticket aan te schaffen dat aansluit bij hun verblijf. Of je nu dagelijks heen en weer reist of het hele weekend blijft overnachten, een goede voorbereiding voorkomt onnodige vertraging. Daarnaast biedt Pinkpop de mogelijkheid om op afstand te parkeren en het laatste deel van de reis af te leggen met de trein of fiets.

Ook treinreizigers kunnen rekenen op extra capaciteit. Tijdens het festivalweekend breiden NS en Arriva hun dienstregelingen uit om zoveel mogelijk bezoekers veilig van en naar Landgraaf te vervoeren. Een belangrijke vernieuwing dit jaar is de gratis Pinkpop-shuttle vanaf Station Heerlen. Bezoekers kunnen daar uitstappen en vervolgens rechtstreeks naar het festivalterrein worden gebracht. Vanaf de shuttlehalte is het nog slechts vijf minuten lopen naar de hoofdingang.

Festivalgangers uit de regio worden aangemoedigd om de fiets te pakken. Naast het vermijden van files is fietsen een duurzame keuze en kunnen bezoekers gratis gebruikmaken van zowel bewaakte als onbewaakte fietsenstallingen bij de ingang van het festivalterrein. Voor wie gebracht of opgehaald wordt, is er een speciale Kiss & Ride-locatie beschikbaar.

Laatste kans om een verblijf te boeken

Wie nog geen overnachting heeft geregeld, kan nog terecht bij verschillende accommodatiemogelijkheden rondom het festivalterrein.

Voor vriendengroepen is de groepscamping een populaire optie. Hier zijn verschillende groepsplaatsen beschikbaar, variërend van compacte plekken tot ruime XL-opstellingen met overkappingen, feesttafels en zitgelegenheid. Bovendien ligt de camping op slechts enkele minuten lopen van het festivalterrein.

Dagbezoekers die toch een nacht willen blijven, kunnen kiezen voor de dagcamping. Daar staan vooropgezette tenten klaar, waardoor bezoekers alleen hun persoonlijke slaapspullen hoeven mee te nemen. Ook bestaat de mogelijkheid om een fiets te huren voor vervoer van en naar het terrein.

Liefhebbers van traditioneel kamperen kunnen terecht op de Festivalcamping met hun eigen tent en uitrusting. Organisatoren adviseren bezoekers die zeker willen zijn van een plek om vooraf gegarandeerde toegang aan te schaffen.

Voor wie meer comfort zoekt, zijn er volledig verzorgde verblijven beschikbaar in nabijgelegen bungalows. Daarnaast biedt Pinkpop opnieuw de populaire FestiTent aan: een ingerichte tent die bij aankomst al klaarstaat op de Festivalcamping, zodat bezoekers kunnen genieten van de campingsfeer zonder zelf te hoeven slepen met kampeerspullen.

Goed voorbereid op weg naar Megaland

Met duizenden bezoekers die volgend weekend afreizen naar Landgraaf, benadrukt Pinkpop het belang van een goede voorbereiding. Door vervoer, parkeren en verblijf vooraf te regelen, kunnen bezoekers zich volledig richten op waar het uiteindelijk om draait: drie dagen muziek, gezelligheid en festivalbeleving op Megaland.