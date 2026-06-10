Van een eerste dans naar zestig jaar huwelijk: het verhaal van Bert en Tiny

Bert (80) en de eveneens 80-jarige Tiny Munsters-Braakman vierden op 27 mei 2026 hun diamanten huwelijksjubileum. Omdat het echtpaar rond die datum op vakantie was, bracht burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade hen op 10 juni alsnog een persoonlijk bezoek om hen te feliciteren.

Eerste ontmoeting in de danszaal

Het diamanten echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een weekend in april 1965 in danszaal Eussen in Spekholzerheide. Dienstplichtig militair Bert vroeg Tiny daar ten dans op de muziek van een live orkest. Niet lang daarna stonden ze samen op de dansvloer, en sindsdien vormen ze een stel.

Voor beiden voelde het als liefde op het eerste gezicht. Tiny herinnert zich: “Dat is hem, daar wil ik oud mee worden.”

Huwelijk en gezin

Na een verkeringstijd en hun verloving besloten Bert en Tiny op 27 mei 1966 te trouwen. Het kerkelijk huwelijk volgde op 30 juli van dat jaar. In 1967 werd hun enige kind, Manuela, geboren. Inmiddels telt het gezin twee kleinkinderen, één achterkleinkind en is er nog een achterkleinkind op komst.

Het diamanten paar geniet zichtbaar van hun nageslacht. Tiny zegt daarover: “Ze betekenen alles voor ons. We doen ook zoveel mogelijk samen. We zijn bevoorrecht.”

Werk en loopbaan

Tijdens hun werkzame leven runden Bert en Tiny onder meer een discotheek in Würselen en een Texaco-tankstation. Later werkte Tiny dertig jaar bij Landau in Vaals. Bert was werkzaam als begeleider in een penitentiaire inrichting van Justitie.

Samen genieten van het leven

Ook na hun pensioen zijn Bert en Tiny nog actief en genieten zij samen van het goede leven. Ze gaan nog graag op zonvakantie. Tijdens een verblijf in Calpe, Spanje, genoten zij op een terras van een optreden van de in Calpe woonachtige voormalige Würmtaler orkestleider en trompettist John Quadflieg, samen met zijn dochters, de Trumpet Sisters Sonja en Ilona.

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