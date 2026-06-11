Conincx Pop ontwijkt WK-zomer en presenteert gevarieerd programma voor 42e editie

Conincx Pop vindt dit jaar later plaats dan bezoekers gewend zijn. De organisatie van het gratis toegankelijke festival heeft bewust gekozen voor een datumverschuiving om concurrentie met het WK voetbal te vermijden.

“Een EK of WK kost een festival als het onze simpelweg te veel bezoekers”, legt de organisatie uit. Daarom werd besloten de 42e editie een maand later te organiseren. Hoewel er in de zomer vrijwel ieder weekend wel iets te beleven valt, blijft voetbal volgens de organisatie de grootste concurrent.

Ook het samenstellen van het programma bleek dit jaar een uitdaging. Volgens Conincx Pop vissen steeds meer poppodia in dezelfde muzikale vijver als festivals. Toch slaagde de organisatie erin om een line-up samen te stellen die past bij het eigenzinnige karakter waar het festival al jarenlang om bekendstaat.

Een opvallende rol is weggelegd voor Belgische acts. Maar liefst vier bands uit België maken de oversteek naar Limburg: RONKER, The Seatsniffers, SHA-LA-LEES en The Hickey Underworld. Hoewel alle vier een stevige sound brengen, vertegenwoordigen ze verschillende muzikale stijlen.

Ook internationaal is er aandacht voor nieuw talent. Vanuit Duitsland komt Suzan Köcher’s Suprafon naar Conincx Pop. De band staat bekend om haar mix van dreampop, psychedelica en krautrock. Uit eigen provincie komt F.I.X., dat eerder indruk maakte op het Bevrijdingsfestival Roermond en nu ook het publiek van Conincx Pop wil overtuigen.

De organisatie is daarnaast bijzonder trots op de komst van Fun Lovin’ Criminals. De New Yorkse band brak in de jaren negentig wereldwijd door met hits als “Scooby Snacks” en “Love Unlimited”. Hun kenmerkende mix van funk, rock en hiphop moet zorgen voor een flinke dosis nostalgie op het festivalterrein.

Met een gevarieerde line-up en een nieuwe plek op de festivalkalender kijkt Conincx Pop vol vertrouwen uit naar zijn 42e editie.

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