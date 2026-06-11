Gemeenten maken afspraken over uitzonderingen voor zero-emissiezones na 2030

Ondernemers en particulieren krijgen in bepaalde situaties ook na 2030 toegang tot zero-emissiezones dankzij nieuwe landelijke afspraken over ontheffingen.

Ondernemers en particulieren die nog niet kunnen overstappen op emissievrij vervoer, kunnen ook na 2030 in bepaalde gevallen gebruik blijven maken van een ontheffing voor toegang tot zero-emissiezones. Gemeenten, brancheorganisaties, belangenverenigingen en het Rijk hebben hierover nieuwe afspraken gemaakt. De aangepaste regels moeten dit najaar officieel worden opgenomen in het gezamenlijke ontheffingenbeleid van gemeenten.

Ontheffingen blijven mogelijk

Voor ondernemers die willen verduurzamen, maar daarbij tegen praktische problemen aanlopen, blijft een ontheffing beschikbaar. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer netcongestie de overstap belemmert, de investering financieel niet haalbaar is of wanneer er nog geen emissieloze variant van een specifiek voertuig op de markt beschikbaar is. Aanvragen voor dergelijke ontheffingen kunnen worden ingediend via de RDW.

Privégebruik krijgt langer uitstel

Ook voor particuliere voertuigen die niet zakelijk worden ingezet, waaronder kampeerbussen, wordt de huidige ontheffingsregeling verlengd. De regeling zou oorspronkelijk aflopen op 1 januari 2028, maar blijft nu geldig tot 1 januari 2030.

Ruimere regeling voor bijzondere voertuigen

Voor verschillende gespecialiseerde voertuigen wordt de toegang tot zero-emissiezones eveneens verlengd. Het gaat onder meer om vrachtauto’s voor exceptioneel transport, zware laadkraanwagens en specifieke voertuigen met bijzondere carrosseriecodes, waaronder riool- en kolkenzuigers.

Deze voertuigen mogen ook na 1 januari 2030 gebruikmaken van een ontheffing. Die blijft geldig totdat het voertuig maximaal dertien jaar oud is. Volgens de betrokken partijen biedt deze termijn ondernemers voldoende ruimte om hun investering verantwoord af te schrijven.

Daarnaast behouden ook aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap en dierenambulances toegang tot de zones. De vrijstelling voor brandweerwagens en gepantserde voertuigen wordt zelfs voor onbepaalde tijd verlengd.

Niet voor alle voertuigen

Voor voertuigen waarvoor inmiddels voldoende emissieloze alternatieven beschikbaar zijn, vervallen de uitzonderingen. Dat geldt onder meer voor verhuiswagens, straatvegers, straatreinigers, verkoopwagens en hoogwerkers. Vanaf 1 januari 2030 krijgen deze voertuigen alleen nog toegang tot zero-emissiezones wanneer zij volledig emissievrij zijn.

Wanneer voor specifieke uitvoeringen nog geen emissieloze variant beschikbaar is, blijft een individuele ontheffing wel mogelijk.

Nog geen besluit over enkele categorieën

Voor een aantal voertuiggroepen is nog geen definitieve beslissing genomen. Later dit jaar volgt meer duidelijkheid over de regels voor rolstoeltoegankelijke voertuigen, oldtimers, kermis- en circusvoertuigen en plug-in hybride vrachtwagens.

Meer duidelijkheid voor ondernemers

Volgens logistiek adviseur Ivo Santegoets zorgen de nieuwe afspraken voor meer zekerheid. Ondernemers weten daardoor eerder welke regels gaan gelden en welke investeringen zij eventueel nog moeten doen om aan toekomstige eisen te voldoen.

Ondernemers die ondersteuning nodig hebben bij de overstap naar uitstootvrij vervoer kunnen gratis advies krijgen van logistiek adviseurs die samenwerken met gemeenten.

Schonere steden als doel

Met de invoering van zero-emissiezones willen gemeenten de luchtkwaliteit verbeteren, de CO₂-uitstoot terugdringen en geluidsoverlast verminderen. Door de overstap naar schoner vervoer hopen gemeenten bij te dragen aan een gezondere en duurzamere leefomgeving voor inwoners en bezoekers.

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