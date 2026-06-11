Kunst, natuur en ontmoeting centraal tijdens Season Session bij Kasteel Wijlre

Kasteel Wijlre organiseert op 21 juni een dag vol kunst, natuur, workshops, performances en artist talks tijdens de zomereditie van Season Session.Fotografie: zaaloverzichten - Peter Cox, portret Minne Kersten - Nikola Lamburov

Op zaterdag 21 juni staat buitenplaats Kasteel Wijlre volledig in het teken van kunst, natuur en inspiratie tijdens de zomereditie van Season Session. Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse activiteiten, waaronder een smartphone-fotoworkshop, artist talks, interactieve performances en de feestelijke opening van een nieuwe pluktuin.

Het programma begint met een Art Walk & Talk onder leiding van Xander Karskens. Tijdens deze gratis rondleiding ontdekken bezoekers de bijzondere relatie tussen kunst en landschap op het terrein van Kasteel Wijlre.

Fotoliefhebbers kunnen deelnemen aan de smartphone-fotoworkshop van Land van Kalk. In de pluktuin van kunstenaar Elspeth Diederix leren deelnemers hoe zij details, structuren en sporen in de natuur kunnen vastleggen. De workshop biedt verdieping voor zowel beginnende als ervaren smartphonefotografen.

Een van de hoogtepunten van de dag is de officiële opening van de pluktuin Equisetum van Elspeth Diederix. De nieuwe tuin vormt een bijzondere aanvulling op het culturele en natuurlijke landschap van de buitenplaats en is vrij toegankelijk voor bezoekers.

Daarnaast verzorgen studenten van Hogeschool Zuyd tussen 12.30 en 15.00 uur interactieve performances verspreid over de tuinen en het kasteel. Bezoekers worden hierbij uitgenodigd om kunst op een actieve manier te beleven.

De dag wordt afgesloten met een artist talk van kunstenaar Minne Kersten. In het Koetshuis gaat zij in gesprek over haar werk en de rol die herinneringen en architectuur spelen binnen haar artistieke praktijk.

Met de Season Session biedt Kasteel Wijlre opnieuw een veelzijdig programma waarin hedendaagse kunst, natuurbeleving en ontmoeting samenkomen op een unieke locatie in het Limburgse heuvelland.

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