Leerlingen van het Broeklandcollege uit Hoensbroek bezochten Brussel voor de derde editie van European Voices of Tolerance.

Hoensbroekse scholieren presenteren manifest aan Limburgse Europarlementariër in Brussel

Zestien leerlingen van het Broeklandcollege in Hoensbroek hebben op 10 juni samen met scholieren uit het Duitse Alsdorf en Amsterdam een manifest over vrijheid, tolerantie en diversiteit gepresenteerd in het Europees Parlement in Brussel. Het bezoek maakte deel uit van de derde editie van het educatieprogramma European Voices of Tolerance.

De leerlingen overhandigden hun manifest aan de Limburgse Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA). Het document is het resultaat van een project waarin jongeren uit Nederland en Duitsland samen onderzochten wat vrijheid, tolerantie en Europees burgerschap voor hen betekenen.

Op zoek naar de betekenis van vrijheid

Het manifest ontstond vanuit een verhaal over een jong meisje dat moet vluchten voor oorlog. In dat verhaal staat vrijheid centraal. De leerlingen gebruikten dit als uitgangspunt om na te denken over thema’s als respect, acceptatie en samenleven in een diverse samenleving.

Sinds februari werkten de deelnemers aan hun gezamenlijke manifest. Daarbij gingen zij met elkaar in gesprek over hun ervaringen, ideeën en toekomstvisies. Ook maakten zij kennis met verschillende historische locaties die verbonden zijn met vrijheid en tolerantie.

Bezoek aan Amsterdam en Maastricht

Een belangrijk onderdeel van het project vond plaats in Amsterdam. Daar bezochten de leerlingen Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Tijdens dat bezoek maakten zij kennis met de begrippen vrijheid, tolerantie, respect en acceptatie.

Vervolgens reisde de groep naar Maastricht. In het Gouvernement aan de Maas leerden de scholieren meer over het Verdrag van Maastricht en het ontstaan van het Europees burgerschap. De inzichten die zij daar opdeden, namen zij mee in de verdere uitwerking van hun manifest.

Manifest aangeboden in Brussel

De slotbijeenkomst vond plaats in Brussel. Daar presenteerden de leerlingen hun manifest aan Europarlementariërs Jeroen Lenaers (EVP/NL), Moritz Körner (RE/D) en Daniel Freund (Groenen/D).

Volgens de initiatiefnemers laat het project zien hoe jongeren uit verschillende landen met elkaar kunnen samenwerken rond belangrijke maatschappelijke thema’s. De ontmoetingen boden ruimte voor uitwisseling van ideeën en verschillende perspectieven op vrijheid, identiteit en democratie.

Moritz Körner verwelkomde het manifest als een symbool van samenwerking over grenzen heen. Daniel Freund moedigde de leerlingen aan om actieve burgers te worden en deel te nemen aan het democratische debat. Jeroen Lenaers benadrukte het belang van Europees burgerschap en democratie.

Verbinding tussen Limburg en Europa

Voor de Limburgse deelnemers vormde het bezoek aan Brussel de afsluiting van een traject waarin ook Maastricht een belangrijke rol speelde. Door het bezoek aan het Gouvernement aan de Maas kregen de leerlingen meer inzicht in de geschiedenis van de Europese samenwerking en de betekenis van het Verdrag van Maastricht.

European Voices of Tolerance is een initiatief van Studio Europa Maastricht en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Beide organisaties dragen het Europees Erfgoedlabel. Met het project willen zij jongeren laten kennismaken met de verbinding tussen lokaal erfgoed, Europese geschiedenis en actief burgerschap.

Foto’s: Maastricht University

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