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13 juni 2026

VV Schaesberg lanceert KickStars: voetbalplezier voor de jongste jeugd!

Redactie van ParkstadActueel 24 uur geleden
Kinderen spelen voetbal tijdens KickStars bij VV Schaesberg in Landgraaf

Voetbalplezier voor meisjes en jongens van 6 tot 8 jaar tijdens KickStars bij VV Schaesberg.

Goed nieuws voor alle jonge voetballers in Landgraaf en omgeving! VV Schaesberg start met KickStars, het nieuwe voetbalprogramma van de KNVB voor meisjes en jongens van 6 tot en met 8 jaar.

Wat is KickStars?

KickStars is dé manier om op een speelse, laagdrempelige en plezierige manier kennis te maken met voetbal én met onze vereniging. Plezier staat centraal! Tijdens de activiteiten ontdekken kinderen de basis van het voetbalspel, maken ze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en ontwikkelen ze belangrijke motorische vaardigheden.

Voor wie is KickStars?

KickStars is speciaal ontwikkeld voor meisjes en jongens van 6 tot en met 8 jaar die kennis willen maken met voetbal. Of je nu al eens tegen een bal hebt getrapt of nog helemaal geen ervaring hebt: iedereen is welkom! Het belangrijkste is dat je graag beweegt, plezier maakt en nieuwe vriendjes leert kennen.

Wat kun je verwachten?

  • 8 weken lang iedere week 1 uur voetbalplezier onder begeleiding van enthousiaste trainers en begeleiders.
  • Op een speelse manier kennismaken met de basis van voetbal.
  • Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken.
  • Lekker bewegen in de buitenlucht.
  • Een veilige, gezellige en stimulerende omgeving waarin ieder kind zich thuis voelt.

Aanmelden

Ben je enthousiast geworden en wil je jouw dochter of zoon aanmelden voor KickStars?

Meer informatie en aanmelden kan via:

Wij kijken ernaar uit om samen met jullie te genieten van heel veel voetbalplezier!

Tot snel bij VV Schaesberg! ⚽

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Redactie van ParkstadActueel

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