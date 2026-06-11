Nacht Academy groeit door: Nieuwe Nor brengt succesvol concept naar Maastricht

Nacht Academy, het talentontwikkelingstraject van Nieuwe Nor, krijgt een vernieuwde opzet en organiseert vanaf 2026 ook sessies in Maastricht in samenwerking met de Muziekgieterij.

De succesvolle Nieuwe Nor Nacht Academy gaat vanaf september 2026 verder onder een nieuwe naam: Nacht Academy. Het talentontwikkelingstraject voor (toekomstige) organisatoren, programmeurs en makers binnen de dance- en nachtcultuur krijgt niet alleen een nieuwe uitstraling, maar breidt ook uit naar Maastricht.

Na twee succesvolle edities in Heerlen zet de organisatie een volgende stap in de ontwikkeling van het programma. In samenwerking met de Muziekgieterij worden dit jaar voor het eerst ook verdiepingssessies georganiseerd in Maastricht. Daarmee wil Nacht Academy een nog grotere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Limburgse nachtcultuur.

Tijdens het traject maken deelnemers kennis met alle aspecten van het organiseren van dance-evenementen. Onderwerpen als programmering, productie, marketing, financiën, veiligheid en community-building komen uitgebreid aan bod. Het programma richt zich op iedereen die ambities heeft binnen de dance- en evenementensector, van beginnende organisatoren tot jonge makers en programmeurs.

Uitbreiding naar Maastricht

Nieuw zijn de drie extra sessies bij de Muziekgieterij in Maastricht. Deze verdiepingssessies richten zich op actuele ontwikkelingen binnen de nachtcultuur en zijn niet alleen bedoeld voor nieuw talent, maar ook voor professionals die hun kennis willen verdiepen. De bijeenkomsten worden volledig in het Engels aangeboden, waardoor ook internationale deelnemers kunnen aansluiten.

De uitbreiding volgt op een succesvol jaar voor de academy. In 2025 werd de toenmalige Nieuwe Nor Nacht Academy bekroond met de Limburgse Popprijs in de categorie Beste Initiatief. Volgens de organisatie bevestigt die erkenning de waarde van het programma voor de Limburgse muziek- en nachtcultuur.

Investeren in de makers van morgen

Volgens Brent Bemelen van Nieuwe Nor is de naamsverandering een logische volgende stap.

“Met de rebranding naar Nacht Academy vergroten we onze impact op de Limburgse nachtcultuur. Daarnaast versterken we onze samenwerking met Maastricht en de Muziekgieterij. Samen bouwen we aan de makers die de sound van morgen bepalen.”

Ook Mitch Loomans van de Muziekgieterij ziet grote meerwaarde in de samenwerking.

“De toekomst van het nachtleven ligt niet alleen op de dansvloer, maar juist ook achter de schermen. Met Nacht Academy geven we nieuwe makers, organisatoren en programmeurs de kennis, het netwerk en het vertrouwen om hun ideeën werkelijkheid te maken.”

Programma Nacht Academy 2026-2027

Nieuwe Nor, Heerlen

16 september 2026 – Sessie 1

14 oktober 2026 – Sessie 2

11 november 2026 – Sessie 3

9 december 2026 – Sessie 4

13 januari 2027 – Sessie 5

Muziekgieterij, Maastricht

30 september 2026 – Verdiepingssessie 1

25 november 2026 – Verdiepingssessie 2

27 januari 2027 – Verdiepingssessie 3

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot en met 10 juli 2026. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, worden deelnemers geselecteerd op basis van motivatie, ervaring en ambities. De organisatie streeft naar een diverse groep deelnemers die optimaal van elkaar kan leren.

Met de uitbreiding naar Maastricht en de vernieuwde opzet wil Nacht Academy uitgroeien tot hét platform voor talentontwikkeling binnen de Limburgse dance- en nachtcultuur.

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