Maastricht viert Dag van de Componist met gratis concerten door de hele stad

Op 20 juni presenteren meer dan dertig musici werk van zeventien hedendaagse componisten tijdens de Dag van de Componist in Maastricht.

Maastricht staat op zaterdag 20 juni volledig in het teken van nieuwe muziek tijdens de Dag van de Componist. Van het station tot Centre Céramique en van het Conservatorium tot Bankastudios: op vier locaties in de stad klinken composities van maar liefst zeventien hedendaagse componisten, uitgevoerd door meer dan dertig musici.

De Dag van de Componist is een samenwerking tussen COMA Maastricht, Maastrichtse componisten en Ensemble88. Dit jaar krijgt het evenement bovendien een internationaal tintje dankzij een bijzondere Euregio-samenwerking met het Luikse Labs Ensemble. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.

De muzikale dag begint om 11.00 uur op Station Maastricht, waar COMA Maastricht samen met compositiestudenten van het Conservatorium werken uitvoert van vijf verschillende componisten. Op het programma staan onder meer composities van Sara Carmona Murillo en Tineke Lemmens.

Om 13.00 uur verhuist het programma naar de concertzaal van het Conservatorium. Daar presenteert stadscomponist Hans Leenders samen met Kamerorkest Maastricht een selectie van werken van Maastrichtse componisten. Uiteraard ontbreken ook enkele composities van Leenders zelf niet.

Het middagprogramma vindt vanaf 15.00 uur plaats in Centre Céramique. Ensemble88 uit Maastricht en het Labs Ensemble uit Luik bundelen hier hun krachten voor een concert met hedendaagse composities van onder anderen Vykintas Baltakas, Paul Pankert en Rutger Muller.

De Dag van de Componist wordt om 20.00 uur afgesloten bij Bankastudios. Tijdens dit avondprogramma presenteert Intro een aantal jonge componisten, waaronder Jien Chir Yap en de resident-componisten Francesca Fantini en Clarinde Wesselink. Zij brengen hun eigen hedendaagse composities ten gehore en laten zien hoe veelzijdig en vernieuwend de huidige generatie componisten is.

Met optredens verspreid door de stad biedt de Dag van de Componist een unieke kans om kennis te maken met hedendaagse muziek en het werk van componisten uit Maastricht, Nederland en de Euregio. Daarmee verandert Maastricht voor één dag in een podium voor nieuwe muzikale ideeën en verrassende klanken.

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