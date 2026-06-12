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13 juni 2026

B&B Festival brengt inwoners, organisaties en activiteiten samen in Heerlen Noord

Redactie van ParkstadActueel 23 uur geleden
B&B Festival Heerlen Noord met activiteiten, sport en ontmoetingen voor inwoners

Een middag vol ontmoeting, activiteiten en verbinding tijdens het B&B Festival in Heerlen Noord.

Op woensdag 17 juni organiseren de Bovengrondse Vakschool (BVS) en Buurtteams Heerlen het eerste B&B Festival: Buurt & Babbel. Tussen 13.00 en 17.00 uur staat het terrein van de Bovengrondse Vakschool en Sportpark NEC volledig in het teken van ontmoeting, verbinding, plezier en het ontdekken van kansen in de wijk.

Ontmoeten, ontdekken en meedoen

Het B&B Festival is een laagdrempelige middag voor jong en oud. Inwoners krijgen de kans om kennis te maken met een groot aantal organisaties, initiatieven en activiteiten uit Heerlen en omgeving. Bezoekers kunnen niet alleen informatie verzamelen, maar vooral ook actief deelnemen aan workshops, demonstraties en verschillende activiteiten.

Activiteiten voor jong en oud

Tijdens het festival is er van alles te beleven:

  • Informatiemarkt met maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.
  • Workshops en demonstraties.
  • Sport- en spelactiviteiten.
  • Springkussens voor kinderen.
  • Muziek, eten en drinken.
  • Ontmoetingen met buurtbewoners, vrijwilligers en professionals.

Voor kinderen is er een uitgebreid programma met sportieve uitdagingen, leuke spellen en volop mogelijkheden om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken.

Samen werken aan een sterke buurt

Met het B&B Festival willen de organisatoren inwoners, vrijwilligers, verenigingen en professionals op een positieve manier met elkaar verbinden. Door samen te werken aan een betrokken en sterke wijk ontstaat ruimte voor nieuwe ontmoetingen, talentontwikkeling en onderlinge ondersteuning.

Het festival draagt bij aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen en zich welkom voelt.

Praktische informatie

📅 Datum: woensdag 17 juni

🕐 Tijd: 13.00 – 17.00 uur

📍 Locatie: Bovengrondse Vakschool en Sportpark NEC

🎟️ Toegang: gratis

Iedereen is welkom

Het B&B Festival is gratis toegankelijk voor alle inwoners van Heerlen en omgeving. Kom langs, ontmoet buurtgenoten, ontdek nieuwe mogelijkheden en beleef een gezellige middag vol activiteiten.

Samen maken we van Heerlen een plek waar iedereen mee kan doen.

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Redactie van ParkstadActueel

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