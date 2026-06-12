WK 2026 is begonnen: grootste Wereldkampioenschap voetbal ooit van start

Het WK voetbal 2026 is begonnen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn gastland van het grootste WK ooit.

Het is zover: het WK voetbal 2026 is officieel begonnen. In de Verenigde Staten, Canada en Mexico strijden de komende weken maar liefst 48 landen om de wereldtitel. Nooit eerder was een WK zo groot. Met 104 wedstrijden, 16 speelsteden en drie gastlanden belooft dit een historisch toernooi te worden.

Voor Nederlandse voetbalfans betekent het WK veel avond- en nachtwedstrijden, maar ook volop topaffiches tussen de grootste voetballanden ter wereld. Oranje behoort bovendien tot de kanshebbers om ver te komen in het toernooi.

Belangrijke data WK 2026

Groepsfase: 11 juni t/m 27 juni

32e finales: 28 juni t/m 3 juli

Achtste finales: 4 juli t/m 7 juli

Kwartfinales: 9 juli t/m 11 juli

Halve finales: 14 juli en 15 juli

Troostfinale: 18 juli

Finale: 19 juli

Eerste wedstrijden (Nederlandse tijd)

Donderdag 11 juni

Mexico – Zuid-Afrika | 21:00 uur

Vrijdag 12 juni

Zuid-Korea – Tsjechië | 04:00 uur

Canada – Bosnië & Herzegovina | 21:00 uur

Zaterdag 13 juni

Qatar – Zwitserland | 21:00 uur

Zondag 14 juni

Duitsland – Curaçao | 18:00 uur

Nederland – Japan | 21:00 uur

Zweden – Tunesië | 00:00 uur (nacht naar maandag)

Wanneer speelt Nederland?

Groep F

Nederland begint het WK tegen Japan en hoopt direct een goede start te maken in de strijd om een plek in de knock-outfase. De wedstrijd wordt gespeeld op zondag 14 juni om 21:00 uur Nederlandse tijd in Dallas.

Nieuwe opzet WK 2026

Voor het eerst doen 48 landen mee aan een WK. De teams zijn verdeeld over twaalf groepen van vier landen. De nummers één en twee van iedere groep plaatsen zich voor de knock-outfase, samen met de acht beste nummers drie. Hierdoor ontstaat voor het eerst een extra knock-outronde met 32 landen.

Speelsteden

Het WK wordt gespeeld in zestien steden verspreid over Noord-Amerika. Onder andere New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Toronto, Vancouver, Mexico-Stad en Guadalajara vormen het decor van het grootste voetbaltoernooi ter wereld.

Waar kun je het complete WK-schema bekijken?

Het volledige schema met alle 104 wedstrijden, standen en uitslagen is beschikbaar via de officiële FIFA-kanalen en diverse sportwebsites.

Uitslagen WK 2026 tot nu toe

Groep A

Mexico 2-0 Zuid-Afrika

Doelpunten:

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Mexico pakte daarmee de eerste overwinning van het WK en gaat voorlopig aan kop in Groep A.

Zuid-Korea 2-1 Tsjechië

Doelpunten Zuid-Korea:

Hwang In-beom

Oh Hyeon-gyu

Doelpunt Tsjechië:

Ladislav Krejčí

Zuid-Korea kwam na rust op achterstand, maar draaide de wedstrijd alsnog om met twee treffers in de tweede helft.

Stand Groep A

Positie Land Punten 1 Mexico 3 2 Zuid-Korea 3 3 Tsjechië 0 4 Zuid-Afrika 0

Op basis van het doelsaldo staat Mexico voorlopig bovenaan de groep.

Programma vandaag (Nederlandse tijd)

Vrijdag 12 juni

Canada – Bosnië en Herzegovina

Verenigde Staten – Paraguay

De andere gastlanden komen vandaag voor het eerst in actie op hun eigen WK.

Foto: Gegenereerd door AI

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