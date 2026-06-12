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13 juni 2026

Even als voorgaande jaren weer spannende clubkampioenschappen bij RKGV Fides Heksenberg

Redactie van PA | Callie Steijaert 13 uur geleden
Jeugdige turnsters tijdens de clubkampioenschappen van RKGV Fides 2026 in Heerlen.

Deelnemers tonen hun turnvaardigheden tijdens de clubkampioenschappen van RKGV Fides.

Onlangs hield RKGV Fides (Flink In Doen En Streven) gehuisvest in Heksenberg/Heerlen weer haar clubkampioenschappen. In herinnering aangeven dat het zeker niet onbekend is deze sportieve en sympathieke vereniging opgericht is op 7 mei 1957. Maar hiertoe hoort ook het gegeven dat RKGV Fides rond 62 jaar gehuisvest was in de voormalige en inmiddels als geruime tijd afgebroken gymnastiekzaal Bruinkoolweg Heksenberg. Na de realisering van de nieuwe gymzaal op sportcomplex Pronsebroek Hei Grindelweg 66b (welk sportcomplex ook de thuishaven is van derde divisie voetbalvereniging RKSV Groene Ster is) verliet Fides uiteraard genoemde zeer verouderde gymzaal Bruinkoolweg. Op 6 januari 2020 (Driekoningenfeest), werd de nieuwe prachtige en op moderne leest geschoeide gymzaal Pronsebroek voor het eerst in gebruik genomen. Door aanbrenging van een duidelijk bewegwijzeringbord, aan de ingang van deze nieuwe locatie, is voor iedereen deze nieuwe gymzaal gemakkelijk te vinden.    Turnsters van RKGV Fides tijdens hun oefeningen in gymzaal Pronsebroek.                                                                                         

De clubkampioenschappen 2026 vonden uiteraard dan ook plaats in de gymzaal Pronsebroek en wel op maandag 1juni en woensdag 3 juni jl. Genoemde kampioenschappen kenmerkte zich door een hoog sportief gehalte in alle leeftijdscategorieën. Voor de aanwezigen ouders, verzorgers en overige familieleden heerste er daardoor toch een meer als tevreden gevoel om de verrichtingen van de jeugdige gymnasten te mogen volgen. Uiteraard ontbrak hierbij de spanning natuurlijk niet en was het voor de jury zeker niet altijd gemakkelijk in de beoordeling. Simpelweg omdat iedere clublid heel goed hun best deden om zo goed mogelijk punten te kunnen scoren in de diverse gymnastiek/turn onderdelen

De  prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 5 juni jl. eveneens op sportpark Pronsebroek, waar er nog sprake was van het gegeven dat RKSV Groene Ster kort geleden nog in feestelijke stemming verkeerde door handhaving in de derde divisie seizoen 1926/1927. De Fides prijsuitreiking 2026 kenmerkte zich door een leuke en gezellige happening onder “getuigenis” van vele ouders, verzorgers, en familieleden. Blijdschap en trots vierde dan ook hoogtij tijdens de geslaagde uitreiking van verdiende bekers en diploma’s. Kortom, het was weer een up to date Fides evenement, waarvoor een groot chapeau op zijn plaats is. Met  natuurlijk dank aan de organisatie en gastheer RKSV Groene Ster voor de samenwerking als zijnde een voorbeeld zoals het hoort te zijn in een wijkgebeuren.

Uitslagen clubkampioenschappen 2026 RKGV Fides

Niveau R1:

1e plaats: Shaylin Beij

2e plaats: Chavelly Scheyvens

3e plaats: Lynn ter Huurne

Niveau 7 onderbouw:

1e plaats: Daria Bus

2e plaats: Djaira Kollar

3e plaats: Yavien Odink

Niveau 7 bovenbouw:

1e plaats: Alina Tajou

2e plaats: Sage Beerendonk

3e plaats: Iridessa Metz

Niveau 6:

1e plaats: Bella Frissen

2e plaats: Chayenna Meijers

3e plaats: Aimy Hendrikx

Toegevoegd: ook is er elk jaar een Clubkampioen. Dat is een lid die altijd aanwezig is, onwijs goed haar best doet en een echt voorbeeld is voor andere turnsters uit de vereniging. Dit jaar is dat Fenna Claassens.  Foto: jeugdigen met bekers Fides.

Redactie ParkstadActueel: tekst en foto’s hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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Redactie van PA | Callie Steijaert

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