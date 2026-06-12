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13 juni 2026

Welkom in Zonnedael’: permanent Flodder-bord onthuld op de Kollenberg in Sittard

Redactie van PA | Gerrit Ter Mul 16 uur geleden
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Op de Kollenberg in Sittard is vrijdag het permanente bord ‘Welkom in Zonnedael’ onthuld. Het bord vormt een blijvende herinnering aan de filmgeschiedenis van de wijk, die in 1986 decor was voor de opnames van de cultfilm Flodder.

De onthulling vond plaats in het kader van het jubileumjaar 40 jaar Flodder.  Het nieuwe bord maakt onderdeel uit van de wandelroute ‘Op pad door Zonnedael’, die langs diverse locaties voert die bekend zijn uit de film.

De Kollenberg kreeg landelijke bekendheid doordat delen van de wijk werden gebruikt als decor voor de fictieve villawijk Zonnedael. Met de plaatsing van het bord krijgt deze bijzondere filmgeschiedenis een permanente plek in het straatbeeld.

Foto’s: Gerrit Ter Mul

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Redactie van PA | Gerrit Ter Mul

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WhatsApp Image 2026-06-12 at 15.37.50 kopie

Welkom in Zonnedael’: permanent Flodder-bord onthuld op de Kollenberg in Sittard

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