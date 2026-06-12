Tijdelijke locatie Oefenbunker officieel geopend in Landgraaf

Burgemeester Richard de Boer verrichtte de officiële openingshandeling van de tijdelijke Oefenbunker door plaats te nemen achter het drumstel, tot groot enthousiasme van muzikanten, vrijwilligers en bezoekers.

Hoewel de tijdelijke locatie van de Oefenbunker aan de Voltastraat al sinds november 2025 in gebruik is, vond vrijdag 12 juni de officiële opening plaats. Daarbij waren burgemeester Richard de Boer en de wethouders Fred Jansen en Alex Schiffelers aanwezig.

Na de verwoestende brand in 2024 moest de Oefenbunker op zoek naar een tijdelijke oplossing. Dankzij de steun van de gemeente Landgraaf kon een nieuwe locatie aan de Voltastraat worden ingericht, waardoor de activiteiten konden worden voortgezet in afwachting van de realisatie van een nieuw onderkomen op Strijthagen.

Voorafgaand aan de officiële opening sprak Andreas Philipp ( voorzichter bestuur Oefenbunker ) namens de Oefenbunker de aanwezigen toe. Hij bedankte de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet om de tijdelijke locatie gereed te maken. Daarbij wees hij op de grote hoeveelheid werk die is verricht om de ruimtes gebruiksklaar te maken en te voorzien van de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.

Ook sprak Andreas zijn waardering uit voor de steun van de gemeente Landgraaf. Een bijzonder woord van dank ging uit naar wethouder Fred Janssen, die zich volgens hem met hart en ziel heeft ingezet voor de Oefenbunker en een belangrijke rol heeft gespeeld bij het realiseren van de tijdelijke huisvesting.

Vervolgens richtte burgemeester Richard de Boer zich tot de aanwezigen. Hij gaf aan onder de indruk te zijn van wat vrijwilligers en bestuur in korte tijd hebben weten neer te zetten. Volgens de burgemeester is de unieke sfeer van de Oefenbunker ook op deze tijdelijke locatie duidelijk voelbaar gebleven.

De Boer sprak zijn bewondering uit voor de inzet van alle betrokkenen en wenste de Oefenbunker veel succes op deze locatie totdat de nieuwbouw op Park Strijthagen gereed is. Deze nieuwe accommodatie is nabij het Pinkpop-terrein. De bouw zal naar verwachting ongeveer twee jaar in beslag nemen.

Voor de officiële openingshandeling nam de burgemeester plaats achter een drumstel. Onder luid applaus van muzikanten, vrijwilligers en bestuursleden speelde hij een energiek drumoptreden. Daarmee liet hij zien dat zijn muzikale verleden nog altijd aanwezig is; ook tijdens het 40-jarig jubileum van de Oefenbunker kroop hij al achter het drumstel. De burgemeester speelde vroeger zelf als drummer in een band.

Als blijk van waardering ontvingen burgemeester De Boer en wethouder Jansen & Schiffelers een fles van het speciaal gebrouwen Bunkerbier.

Met de officiële opening is een nieuwe fase aangebroken voor de Oefenbunker. De tijdelijke locatie aan de Voltastraat biedt muzikanten en bands voorlopig een thuisbasis, totdat de deuren van het nieuwe complex op Park

Strijthagen kunnen worden geopend.

Foto’s: Kamilla Kovacs

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