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13 juni 2026

Gratis tweedehands kledingactie in Heerlen: protest tegen fast fashion bij H&M

Redactie van ParkstadActueel 18 uur geleden
Activisten delen gratis tweedehands kleding uit tijdens een protest tegen fast fashion in Heerlen

Guerrilla Fashion en Extinction Rebellion vragen in Heerlen aandacht voor de impact van fast fashion op mens en milieu.

Guerrilla Fashion en Extinction Rebellion delen gratis kleding uit in Heerlen

Op zondag 14 juni organiseren Guerrilla Fashion (GF) en Extinction Rebellion (XR) een opvallende actie in het centrum van Heerlen. Vanaf 13.00 uur delen activisten gratis tweedehands kleding uit bij de H&M aan de Promenade. Met de actie willen zij aandacht vragen voor de impact van de fast fashion-industrie op mens, milieu en klimaat.

De locatie is bewust gekozen. Volgens de organisatoren zijn grote kledingketens zoals H&M, Zara, Primark, Shein en Temu voorbeelden van een industrie die draait op massaproductie, goedkope arbeid en een steeds sneller wisselend aanbod van kleding.

Kritiek op fast fashion

Volgens Guerrilla Fashion en Extinction Rebellion heeft de mode-industrie een enorme impact op het milieu. Een groot deel van de kleding wordt gemaakt van synthetische materialen die afkomstig zijn uit aardolie. Daarnaast zorgt de productie van kleding voor hoge CO₂-uitstoot, groot waterverbruik en vervuiling van rivieren en oceanen door verfstoffen en microplastics.

Ook wijzen de organisaties op de arbeidsomstandigheden in productielanden. Goedkope kleding wordt volgens hen vaak mogelijk gemaakt door lage lonen, slechte werkomstandigheden en in sommige gevallen zelfs dwangarbeid.

Te veel kleding, te weinig gebruik

De activisten stellen dat er wereldwijd al meer dan voldoende kleding beschikbaar is voor de komende generaties. Toch blijven grote ketens nieuwe collecties produceren, terwijl een aanzienlijk deel van de kleding uiteindelijk ongebruikt op de afvalberg belandt.

Volgens de organisaties leidt dit tot onnodige verspilling van grondstoffen en verdere milieuschade.

Gratis tweedehands kleding als alternatief

Met de actie in Heerlen willen Guerrilla Fashion en Extinction Rebellion laten zien dat het ook anders kan. Door gratis tweedehands kleding uit te delen hopen zij mensen bewust te maken van duurzamere keuzes.

De boodschap van de actie is duidelijk:

  • Koop minder kleding.
  • Kies vaker voor tweedehands.
  • Investeer in duurzame basics die langer meegaan.
  • Geef kleding een tweede leven.

Wat is Guerrilla Fashion?

Guerrilla Fashion ontstond eind 2023 in Den Haag. Activisten hingen destijds tweedehands kledingstukken tussen de rekken van bekende winkelketens zoals H&M, Zara en Primark. Aan de kleding werden labels bevestigd met teksten als “Gratis” en “Neem mee”, gecombineerd met informatie over de impact van fast fashion.

Sindsdien heeft de actie zich verspreid naar tientallen steden in Nederland en Duitsland.

Guerrilla Fashion roept kledingketens op om:

  1. De waarheid te vertellen over hun productieproces.
  2. Overproductie te stoppen.
  3. Werknemers eerlijk te behandelen.
  4. Duurzame alternatieven actief te promoten.

Wat is Extinction Rebellion?

Extinction Rebellion is een internationale burgerbeweging die aandacht vraagt voor de klimaat- en ecologische crisis. De beweging organiseert wereldwijd vreedzame acties om overheden en bedrijven aan te sporen sneller maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

De beweging bestaat uit vrijwilligers van verschillende leeftijden en achtergronden die zich inzetten voor een duurzamere toekomst.

Praktische informatie

Datum: zondag 14 juni

Tijd: vanaf 13.00 uur

Locatie: H&M, Promenade 2, Heerlen

Toegang: gratis

Met de actie hopen Guerrilla Fashion en Extinction Rebellion inwoners van Heerlen bewust te maken van de gevolgen van fast fashion en de voordelen van hergebruik van kleding.

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Redactie van ParkstadActueel

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