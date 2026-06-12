TU Delft presenteert toekomstvisies voor Maastrichtse kerken

Studenten van de TU Delft presenteren innovatieve ideeën voor de toekomst van religieus erfgoed in Maastricht.

Studenten Bouwkunde onderzoeken nieuwe functies voor religieus erfgoed

Hoe kunnen kerkgebouwen ook in de toekomst een betekenisvolle rol blijven spelen voor stad en buurt? Die vraag staat centraal tijdens een openbare bijeenkomst op vrijdag 26 juni in de Antonius van Paduakerk in Maastricht.

Masterstudenten van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft presenteren dan hun ontwerpvoorstellen voor drie markante Maastrichtse kerken. De bijeenkomst biedt inwoners, erfgoedliefhebbers en betrokkenen de kans om kennis te maken met innovatieve ideeën voor de toekomst van religieus erfgoed.

Nieuwe toekomst voor historische kerken

In samenwerking met de Gemeente Maastricht hebben de studenten gewerkt aan duurzame toekomstscenario’s voor drie bijzondere kerkgebouwen:

Antonius van Paduakerk (Scharn)

Petrus en Pauluskerk (Wolder)

Vier Evangelistenkerk (Malberg)

Tijdens hun onderzoek bekeken de studenten hoe deze gebouwen hun architectonische, culturele en maatschappelijke waarde kunnen behouden, terwijl ze tegelijkertijd ruimte bieden aan nieuwe functies voor toekomstige generaties.

De ontwerpvoorstellen richten zich op het versterken van de verbinding tussen erfgoed, buurt en samenleving.

Openbare presentatie

Tijdens de bijeenkomst presenteren de studenten hun toekomstvisies en lichten zij hun ontwerpen toe. Bezoekers krijgen daarnaast de mogelijkheid om de plannen uitgebreid te bekijken tijdens een informatiemarkt met posters en presentatiestands.

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoed, architectuur, stadsontwikkeling en de toekomst van religieuze gebouwen.

Programma

11.00 uur – Inloop

11.15 uur – Welkomstwoord door de gastheer

11.30 uur – Introductie namens Gemeente Maastricht en TU Delft

11.45 uur – Presentaties van de ontwerpvoorstellen:

Antonius van Paduakerk

Petrus en Pauluskerk

Vier Evangelistenkerk

12.15 uur – Informatiemarkt met posters en presentatiestands

Praktische informatie

Datum: vrijdag 26 juni 2026

Locatie: Antonius van Paduakerk, Scharn, Maastricht

Organisatie: TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Heritage & Architecture, in samenwerking met de Gemeente Maastricht

Met deze bijeenkomst willen de initiatiefnemers bijdragen aan het debat over de toekomst van religieus erfgoed en laten zien hoe historische kerkgebouwen een nieuwe betekenis kunnen krijgen binnen de samenleving van morgen.

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