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13 juni 2026

Jonge Limburgse muzikanten laten hun talent horen tijdens Finale Jonge Solisten in Beegden

Redactie van ParkstadActueel 17 uur geleden
Jonge muzikanten treden op tijdens de Finale Jonge Solisten in Beegden

Dertig jonge Limburgse muzikanten laten hun talent horen tijdens de Finale Jonge Solisten in Beegden. Fotograaf: Hub Tonnaer Afbeelding: Winnaar Finale Jonge Solisten 2025 - Maarten Somers op vibrafoon.

Dertig finalisten strijden om een plek in de landelijke finale

Op zondag 28 juni 2026 staat Gemeenschapshuis ’t Leuke in Beegden volledig in het teken van jong muzikaal talent. Tijdens de Finale Jonge Solisten van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) laten dertig talentvolle muzikanten uit heel Limburg horen wat zij in huis hebben. Daarnaast maken de deelnemers kans op een felbegeerde plek in de landelijke finale.

Van voorrondes naar Limburgse finale

In het voorjaar namen maar liefst 158 jonge muzikanten deel aan de voorrondes die verspreid over Limburg werden georganiseerd. Tijdens deze concoursen kregen de deelnemers de kans om podiumervaring op te doen, hun muzikale vaardigheden te tonen en waardevolle feedback te ontvangen van een deskundige jury.

Uit deze grote groep zijn uiteindelijk dertig solisten geselecteerd voor de provinciale finale in Beegden.

Talent uit heel Limburg

De finalisten vertegenwoordigen een breed scala aan instrumenten en muzikale disciplines. Van hout- en koperblaasinstrumenten tot melodisch slagwerk: het publiek kan rekenen op een gevarieerd programma vol muzikaal talent.

De jonge muzikanten komen uit alle delen van Limburg, van Horst tot Eijsden, en reizen naar Beegden om hun beste optreden neer te zetten voor jury en publiek.

Op weg naar de landelijke finale

De solistenconcoursen worden georganiseerd volgens de landelijke reglementen voor muziekwedstrijden. De winnaars van de verschillende divisies kunnen worden uitgenodigd voor deelname aan de landelijke finale.

Voor veel deelnemers vormt de Limburgse finale een belangrijke stap in hun muzikale ontwikkeling en een unieke kans om ervaring op te doen op een hoger niveau.

Publiek van harte welkom

Muziekliefhebbers, familieleden, vrienden en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de jonge muzikanten aan te moedigen. De Finale Jonge Solisten biedt een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met het muzikale talent van de toekomst en te genieten van een dag vol inspirerende optredens.

Praktische informatie

📅 Datum: zondag 28 juni 2026

📍 Locatie: Gemeenschapshuis ’t Leuke, Leukenstraat 6, 6099 AR Beegden

🕘 Tijd: 09.00 – 17.30 uur

🎵 Organisatie: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)

Kom luisteren, genieten en geef deze jonge Limburgse solisten het publiek dat zij verdienen.

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Redactie van ParkstadActueel

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