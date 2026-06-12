Kabinet wil verblijfsvergunning sneller intrekken na misdrijven

Het kabinet wil de regels aanscherpen waardoor vreemdelingen na een strafrechtelijke veroordeling sneller hun verblijfsvergunning kunnen verliezen.

Strengere regels voor vreemdelingen die strafbare feiten plegen

Vreemdelingen die in Nederland een misdrijf plegen, moeten sneller hun verblijfsvergunning kunnen verliezen. Dat schrijft minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de voorgestelde wijzigingen wil het kabinet de bestaande regels aanscherpen, zodat vreemdelingen die zich schuldig maken aan ernstige criminaliteit eerder Nederland moeten verlaten.

Wat is de glijdende schaal?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt momenteel de zogenoemde ‘glijdende schaal’ om te beoordelen of een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken of niet wordt verlengd na een strafrechtelijke veroordeling.

Bij deze beoordeling wordt gekeken naar de ernst van het misdrijf en de duur van het verblijf in Nederland. Hoe langer iemand rechtmatig in Nederland verblijft, hoe zwaarder de opgelegde straf moet zijn voordat een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken.

Strengere aanpak van recidive

Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de aanpak van veelplegers.

Momenteel kan een verblijfsvergunning vanwege recidive pas worden ingetrokken na minimaal drie veroordelingen voor misdrijven. Het kabinet wil deze grens verlagen naar twee veroordelingen.

Daarbij gaat het uitsluitend om onherroepelijke gevangenisstraffen. Voor vreemdelingen die korter dan drie jaar in Nederland verblijven, kunnen twee gevangenisstraffen van minimaal één dag al voldoende zijn om de verblijfsvergunning in te trekken.

Minder bescherming na langdurig verblijf

Vreemdelingen die langer dan tien jaar rechtmatig in Nederland verblijven, genieten momenteel extra bescherming. Hun verblijfsvergunning kan nu alleen worden ingetrokken bij specifieke zware gewelds-, zeden- of drugsdelicten.

De minister wil deze uitzondering schrappen. Hierdoor wordt het mogelijk om ook bij andere ernstige misdrijven, zoals mensenhandel en financiële criminaliteit, een verblijfsvergunning in te trekken.

Verblijfsvergunning sneller ingetrokken bij tbs

Ook voor vreemdelingen die ter beschikking worden gesteld (tbs) wil het kabinet de regels aanpassen.

Op dit moment kan een verblijfsvergunning vaak pas worden ingetrokken nadat een tbs-maatregel is verlengd. Omdat een eerste tbs-maatregel maximaal twee jaar duurt, leidt dit volgens het kabinet tot onnodige vertraging.

De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat de verblijfsvergunning direct na de veroordeling kan worden ingetrokken.

Kabinet wil duidelijk signaal afgeven

Met de voorgestelde aanscherpingen wil het kabinet volgens minister Van den Brink duidelijk maken dat vreemdelingen die ernstige misdrijven plegen, hun verblijfsrecht in Nederland sneller kunnen verliezen.

De plannen worden de komende periode verder uitgewerkt en besproken in de Tweede Kamer.

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