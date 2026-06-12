Theatervoorstelling ‘De Tuinvrouw en de Dood’ geeft woorden aan rouw in Landgraaf

Nicoline van de Beek neemt bezoekers mee langs de seizoenen van rouw, liefde en herstel tijdens haar persoonlijke solovoorstelling.

Ontroerende voorstelling over verlies, liefde en veerkracht in Theater Landgraaf

Hoe geef je woorden aan rouw? Die vraag staat centraal tijdens de bijzondere theatervoorstelling ‘De Tuinvrouw en de Dood’ van theatermaakster Nicoline van de Beek. Op donderdag 2 juli 2026 is de voorstelling te zien in Theater Landgraaf, georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg (OZL).

Na het verlies van haar grote liefde belandt Nicoline van de Beek in een periode van rouw, heroriëntatie en verwerking. In deze persoonlijke solovoorstelling neemt zij het publiek mee langs zeven seizoenen van verlies, herinnering, liefde en herstel.

Een verhaal dat raakt

Iedere ochtend wandelt Nicoline in de schemering naar haar volkstuin aan het Bakelbos. Tussen fruitbomen, groentebedden en de rust van de natuur schrijft zij over haar overleden geliefde. Over koude grond en nieuwe zaailingen. Over afscheid nemen, herinneringen koesteren en opnieuw leren leven.

De natuur vormt het decor van een indringend en herkenbaar verhaal waarin de seizoenen van het jaar symbool staan voor de verschillende fases van rouw.

Met gevoelige teksten en persoonlijke ervaringen laat Nicoline zien hoe verlies een plek kan krijgen in het leven en hoe herinneringen uiteindelijk een nieuw thuis vinden.

Herkenning voor iedereen die met verlies te maken heeft

‘De Tuinvrouw en de Dood’ biedt herkenning aan iedereen die te maken heeft gehad met het verlies van een dierbare. De voorstelling maakt gevoelens rondom rouw bespreekbaar en laat zien dat verdriet, liefde en hoop vaak hand in hand gaan.

Door haar eigen ervaringen te delen, geeft Nicoline van de Beek woorden aan emoties die voor veel mensen moeilijk onder woorden te brengen zijn.

Praktische informatie

📅 Datum: donderdag 2 juli 2026

🕗 Tijd: 20.00 uur

📍 Locatie: Theater Landgraaf

🎟️ Entree: € 5,00

👥 Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg (OZL)

De voorstelling is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in thema’s als verlies, rouwverwerking, veerkracht en de kracht van verhalen.

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