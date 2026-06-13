Morgen te beleven in Rolduc: Vox en Lux brengen de Romeinse tijd tot leven

Tijdens Vox en Lux in Abdij Rolduc komen Romeinse verhalen tot leven dankzij wandelroutes, activiteiten en een vernieuwde lichtwandeling.

Liefhebbers van geschiedenis, cultuur en beleving kunnen op zondag 14 juni terecht bij Abdij Rolduc voor het evenement Vox en de vernieuwde lichtwandeling Lux. Bezoekers worden meegenomen naar de tijd van de Romeinen en kunnen kennismaken met nieuwe wandelroutes, interactieve activiteiten en bijzondere verhalen uit het verleden.

Tijdens het evenement lanceert Via Belgica maar liefst dertien nieuwe Romeinse wandelroutes door het Zuid-Limburgse landschap. De audiowandelingen laten bezoekers kennismaken met zeven Romeinse figuren die vertellen over het leven van tweeduizend jaar geleden. Onderweg horen wandelaars verhalen over wonen, werken, reizen en het dagelijks leven langs de oude Romeinse weg die ooit door de regio liep.

Tussen 13.00 en 17.00 uur wordt Abdij Rolduc omgetoverd tot een Romeins ontmoetingspunt met een markt, kinderactiviteiten en diverse interactieve belevenissen. Voor een aantal activiteiten geldt een beperkt aantal plaatsen, waardoor vooraf aanmelden wordt aanbevolen.

Ook keert Lux terug in een vernieuwde vorm. Tijdens deze bijzondere lichtwandeling van ongeveer één kilometer komen met behulp van kunstmatige intelligentie Romeinen, Bataven, Germanen en Galliërs tot leven. De historische personages vertellen spannende, intrigerende en soms mysterieuze verhalen over strijd, liefde en het leven in de Romeinse tijd.

De lichtwandeling is toegankelijk tussen 13.00 en 17.00 uur. Elke vijftien minuten vertrekt een nieuwe groep bezoekers.

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar is er een speciale speurtocht beschikbaar. Deze kan worden opgehaald bij de gele infotent van Via Belgica. Na afloop wacht deelnemers mogelijk een leuke beloning.

Met Vox en Lux willen de organisatoren bezoekers op een toegankelijke en interactieve manier kennis laten maken met het Romeinse verleden van Zuid-Limburg. Een verleden dat nog altijd zichtbaar aanwezig is in het landschap en de geschiedenis van de regio.

Het evenement vindt plaats op zondag 14 juni van 13.00 tot 17.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade.

Aanmelden kan hier

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