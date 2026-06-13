Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
14 juni 2026

El Mundo Fantasia: een wereld vol fantasie in Landgraaf

Redactie van PA | Peter Trompetter 6 uur geleden
Bezoekers in kleurrijke fantasy- en cosplaykostuums tijdens El Mundo Fantasia in Mondo Verde Landgraaf.

De wereldtuinen van Mondo Verde vormden het decor voor de tiende editie van El Mundo Fantasia in Landgraaf. Peter Trompetter Fotografie

De tiende tweedaagse editie van El Mundo Fantasia in Landgraaf bewees opnieuw dat het evenement inmiddels is uitgegroeid tot een internationaal trefpunt voor liefhebbers van fantasy, cosplay en creativiteit. In de wereldtuinen van Mondo Verde ontstond een kleurrijke fantasiewereld waarin iedereen even iemand anders kon zijn. Van jong tot oud en voor iedereen gelijk: bezoekers kregen de kans om in de huid te kruipen van een personage dat zij altijd al hadden willen zijn. De imposante wereldtuinen van Mondo Verde vormden daarbij een bijzonder decor.

Een wandeling door het park was tijdens deze dagen al een belevenis op zich. De sfeer werd versterkt door de vele fraai uitgewerkte kostuums, bijzondere creaties, bodypaint en ingehuurde figuranten die de fantasiewereld tot leven brachten. Overal ontstonden verrassende ontmoetingen en fotomomenten. Voor veel hobbyfotografen was El Mundo Fantasia dan ook een waar paradijs. De kleurrijk verklede bezoekers poseerden graag voor de camera en hopen natuurlijk allemaal dat hun foto later terug te vinden is op sociale media. Ook bijzondere acts droegen bij aan de beleving. Een rondtrekkend piratenschip met kapitein Spero trok veel bekijks en bracht een stukje avontuur naar de wereldtuinen. De doedelzakspelers uit Heerlen zorgden met hun indrukwekkende klanken voor een extra sfeervolle muzikale bijdrage.

Dat El Mundo Fantasia inmiddels bezoekers van buiten de regio aantrekt, was duidelijk zichtbaar. Liefhebbers kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, België, Engeland en Frankrijk. Organisatoren Marcel Minartz en Nicole de Bie kijken tevreden terug op deze jubileumeditie. Nicole verwoordde het gevoel achter het evenement treffend: “Als ik rondloop en zie hoeveel mensen hierin plezier beleven, dan denk ik: daarvoor doen Marcel en ik het.” De volle parkeerplaatsen en de vele bezoekers onderstreepten het succes van deze tiende editie.

El Mundo Fantasia is uitgegroeid tot een evenement waar fantasie, creativiteit en ontmoeting samenkomen.

Door en foto: Peter Trompetter Fotografie

About The Author

Redactie van PA | Peter Trompetter

See author's posts

Meer zoals dit

Bezoekers genieten van de kermis op de Markt in Kerkrade.

Mooi weer tijdens de kermis in Kerkrade Centrum

Redactie van PA | Peter Trompetter 5 uur geleden
Nara Silo vraagt aandacht voor de positie van Jezidi’s in Nederland.

HeerlenMondiaal steunt petitie voor betere bescherming van Jezidi’s in Nederland

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Paus Leo XIV tijdens de viering en zegening van de Christustoren van de Sagrada Família in Barcelona.

Paus Leo XIV maakt indruk in Spanje met oproep tot vrede en menselijkheid

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Regisseur Dick Maas aanwezig bij de onthulling van de Flodder-plaquette bij Zonnedael in Sittard.

Dick Maas terug op iconische Flodder-locatie: onthulling plaquette trekt veel bekijks

Redactie van PA | Gerrit Ter Mul 11 uur geleden
Milan Merckelbagh in actie tijdens de 8 Hours of Spa Moto op het circuit van Spa-Francorchamps.

Milan Merckelbagh geniet ondanks pech van 8 Hours of Spa Moto

Redactie van ParkstadActueel 15 uur geleden
Romeinse verhalen tijdens evenement Vox en lichtwandeling Lux in Abdij Rolduc.

Morgen te beleven in Rolduc: Vox en Lux brengen de Romeinse tijd tot leven

Redactie van ParkstadActueel 15 uur geleden

Ook het bekijken waard

Bezoekers genieten van de kermis op de Markt in Kerkrade.

Mooi weer tijdens de kermis in Kerkrade Centrum

Redactie van PA | Peter Trompetter 5 uur geleden
Bezoekers in kleurrijke fantasy- en cosplaykostuums tijdens El Mundo Fantasia in Mondo Verde Landgraaf.

El Mundo Fantasia: een wereld vol fantasie in Landgraaf

Redactie van PA | Peter Trompetter 6 uur geleden
Nara Silo vraagt aandacht voor de positie van Jezidi’s in Nederland.

HeerlenMondiaal steunt petitie voor betere bescherming van Jezidi’s in Nederland

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Paus Leo XIV tijdens de viering en zegening van de Christustoren van de Sagrada Família in Barcelona.

Paus Leo XIV maakt indruk in Spanje met oproep tot vrede en menselijkheid

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Regisseur Dick Maas aanwezig bij de onthulling van de Flodder-plaquette bij Zonnedael in Sittard.

Dick Maas terug op iconische Flodder-locatie: onthulling plaquette trekt veel bekijks

Redactie van PA | Gerrit Ter Mul 11 uur geleden