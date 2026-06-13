El Mundo Fantasia: een wereld vol fantasie in Landgraaf
De tiende tweedaagse editie van El Mundo Fantasia in Landgraaf bewees opnieuw dat het evenement inmiddels is uitgegroeid tot een internationaal trefpunt voor liefhebbers van fantasy, cosplay en creativiteit. In de wereldtuinen van Mondo Verde ontstond een kleurrijke fantasiewereld waarin iedereen even iemand anders kon zijn. Van jong tot oud en voor iedereen gelijk: bezoekers kregen de kans om in de huid te kruipen van een personage dat zij altijd al hadden willen zijn. De imposante wereldtuinen van Mondo Verde vormden daarbij een bijzonder decor.
Een wandeling door het park was tijdens deze dagen al een belevenis op zich. De sfeer werd versterkt door de vele fraai uitgewerkte kostuums, bijzondere creaties, bodypaint en ingehuurde figuranten die de fantasiewereld tot leven brachten. Overal ontstonden verrassende ontmoetingen en fotomomenten. Voor veel hobbyfotografen was El Mundo Fantasia dan ook een waar paradijs. De kleurrijk verklede bezoekers poseerden graag voor de camera en hopen natuurlijk allemaal dat hun foto later terug te vinden is op sociale media. Ook bijzondere acts droegen bij aan de beleving. Een rondtrekkend piratenschip met kapitein Spero trok veel bekijks en bracht een stukje avontuur naar de wereldtuinen. De doedelzakspelers uit Heerlen zorgden met hun indrukwekkende klanken voor een extra sfeervolle muzikale bijdrage.
Dat El Mundo Fantasia inmiddels bezoekers van buiten de regio aantrekt, was duidelijk zichtbaar. Liefhebbers kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, België, Engeland en Frankrijk. Organisatoren Marcel Minartz en Nicole de Bie kijken tevreden terug op deze jubileumeditie. Nicole verwoordde het gevoel achter het evenement treffend: “Als ik rondloop en zie hoeveel mensen hierin plezier beleven, dan denk ik: daarvoor doen Marcel en ik het.” De volle parkeerplaatsen en de vele bezoekers onderstreepten het succes van deze tiende editie.
El Mundo Fantasia is uitgegroeid tot een evenement waar fantasie, creativiteit en ontmoeting samenkomen.
Door en foto: Peter Trompetter Fotografie
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