HeerlenMondiaal steunt petitie voor betere bescherming van Jezidi’s in Nederland

Nara Silo is mede-initiatiefneemster van de petitie die oproept tot betere bescherming van Jezidi’s in Nederland.

HeerlenMondiaal vraagt aandacht voor een landelijke petitie die oproept tot een herziening van het Nederlandse asielbeleid voor Jezidi’s. Volgens de initiatiefnemers verkeren veel Jezidi’s uit Irak nog altijd in een kwetsbare positie en is terugkeer naar hun oorspronkelijke woongebieden voor velen niet veilig.

De petitie, getiteld ‘Stuur Jezidi’s niet terug, de situatie in Irak is voor hen niet veilig’, is opgezet door De Goede Zaak en wordt ondersteund door verschillende organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenrechten en religieuze vrijheid.

Jezidi’s vormen een etnische en religieuze minderheid uit Irak. In 2014 werden zij slachtoffer van grootschalig geweld door terreurorganisatie ISIS. Deze gebeurtenissen werden in 2016 door de Europese Unie en in 2021 ook door Nederland erkend als genocide.

Volgens de initiatiefnemers leven nog altijd duizenden Jezidi’s in ontheemdenkampen in de Koerdische regio van Irak. Zij stellen dat terugkeer naar gebieden zoals Sinjar voor veel mensen momenteel geen reële optie is vanwege aanhoudende onveiligheid, politieke instabiliteit en een gebrek aan duurzame voorzieningen.

De organisaties achter de petitie wijzen erop dat internationale organisaties zoals de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en Amnesty International eerder hebben aangegeven dat de omstandigheden voor een veilige en duurzame terugkeer nog onvoldoende zijn.

Oproep aan politiek Den Haag

Met de petitie wordt de Nederlandse overheid gevraagd de positie van Jezidi’s opnieuw te beoordelen. De initiatiefnemers willen dat de specifieke kwetsbaarheid van deze groep nadrukkelijker wordt meegewogen binnen het asielbeleid.

Daarnaast roepen zij de leden van de Vaste Kamercommissie voor Asiel en Migratie en minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink op om het beleid ten aanzien van Jezidische asielzoekers te herzien.

Volgens HeerlenMondiaal sluit het huidige beleid onvoldoende aan bij de situatie waarin veel Jezidi’s zich bevinden. De organisatie benadrukt dat Nederland een traditie heeft in de bescherming van mensenrechten en vindt dat deze uitgangspunten ook bij het asielbeleid leidend moeten blijven.

Petitie aangeboden in september

De initiatiefnemers verwachten de petitie medio september aan de Tweede Kamer aan te bieden. Tot die tijd hopen zij zoveel mogelijk steunbetuigingen te verzamelen.

De petitie wordt ondersteund door onder meer Platform Vluchtelingenbelangen Zuid-Limburg, Ezidi Rights NL, Yazidi Legal Network, Yazidi at School en de International Association for Religious Freedom (IARF).

Voor meer informatie over de campagne en de petitie kunnen belangstellenden terecht op de website van HeerlenMondiaal.

U kunt hier tekenen

About The Author