Mooi weer tijdens de kermis in Kerkrade Centrum

Het was zaterdag gezellig druk op de Markt in Kerkrade. Gezinnen, grootouders met hun kleinkinderen en jongeren die met vrienden over de kermis slenterden: iedereen beleefde de kermis op zijn eigen manier. Een bezoeker uit Hoensbroek liet aan de marktmeester weten: “Wat een dooie boel hier. Is dit alles van de kermis? Ben ik hiervoor naar Kerkrade gekomen?” De marktmeester keek hem aan en vroeg: “Hoelang bent u al niet meer op de kermis in Kerkrade geweest?” “Al zo’n vijftien jaar”, antwoordde de man. “Maar in Hoensbroek is toch ook kermis?” vroeg de marktmeester. “Dat klopt, maar daar was het ook niet veel meer”, gaf de bezoeker toe. “Dan hoort het erbij”, zei de marktmeester met een glimlach. Nu hij toch in Kerkrade was, besloot de bezoeker nog maar even langs de viskraam te gaan voor een pond paling. Daarvoor moest hij 27 euro aftellen. Veel bezoekers hadden het echter prima naar hun zin. Vooral wanneer ouders en grootouders zagen hoeveel plezier hun kinderen en kleinkinderen hadden. “Daar doen mijn vrouw en ik het voor”, vertelde Frans Fortuin. Na een groepsfoto namen we afscheid van elkaar.

De kermiszaterdag mag zeker een geslaagde dag worden genoemd. Een exploitant van een kermisattractie glimlacht: “Wij weten als geen ander wat goede en slechte dagen zijn. Vandaag was voor mij een mooie dag.” “Het blijft een dankbaar beroep: kermisexploitant.”

Foto: Peter Trompetter Fotografie

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