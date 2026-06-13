Paus Leo XIV maakt indruk in Spanje met oproep tot vrede en menselijkheid

Paus Leo XIV heeft tijdens zijn apostolische reis door Spanje opgeroepen tot vrede, solidariteit en respect voor de menselijke waardigheid. Zijn bezoeken aan onder meer Madrid, Barcelona, Montserrat en de Canarische Eilanden trokken veel belangstelling. In het Spaanse parlement werden zijn woorden zelfs beloond met een minutenlange staande ovatie.

Een van de hoogtepunten van de reis was het bezoek aan de beroemde basiliek Sagrada Família in Barcelona. Daar zegende de paus woensdagavond de nieuwe Christustoren, die met een hoogte van 172,5 meter het markante bouwwerk verder voltooit. De plechtigheid vond plaats op de honderdste sterfdag van architect Antoni Gaudí, de geestelijk vader van de wereldberoemde basiliek.

Tijdens een herdenkingsmis sprak paus Leo XIV zich krachtig uit tegen oorlog, geweld en onverschilligheid. Volgens hem moet het christelijk geloof een bron van hoop, verzoening en vernieuwing zijn.

„We kunnen niet in Jezus geloven en oorlog voeren”, aldus de paus.

Hij omschreef de Sagrada Família als een plaats van ontmoeting, geloof en verbondenheid. Volgens Leo XIV symboliseert de basiliek hoe mensen samen bouwen aan iets dat groter is dan henzelf. Daarbij vergeleek hij gelovigen met levende stenen die gezamenlijk een geestelijk bouwwerk vormen, met Christus als fundament.

Na afloop van de viering volgde een indrukwekkend lichtspektakel met vuurwerk en koorzang. Onder de aanwezigen bevonden zich ook koning Felipe VI en koningin Letizia van Spanje. Voorafgaand aan de mis bezocht de paus de crypte van de basiliek, waar Antoni Gaudí begraven ligt. Voor de architect loopt momenteel een zaligverklaringsproces binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Staande ovatie in parlement

Eerder tijdens zijn bezoek sprak paus Leo XIV beide kamers van het Spaanse parlement toe. In zijn rede legde hij de nadruk op het belang van menselijke waardigheid als basis voor een rechtvaardige samenleving.

Volgens de paus mag menselijke waardigheid nooit afhankelijk zijn van politieke voorkeuren of wisselende maatschappelijke opvattingen, maar behoort deze ieder mens toe vanaf het begin van zijn bestaan.

Daarnaast riep hij op tot bescherming van het leven, ondersteuning van gezinnen, een menswaardige benadering van migratie en een grotere internationale inzet voor vrede, ontwapening en respect voor het internationaal recht.

Bezoek aan slachtoffers en vluchtelingen

Tijdens zijn reis bezocht paus Leo XIV ook een gevangenis, sprak hij met slachtoffers van misbruik en bracht hij een bezoek aan het bedevaartsoord Montserrat.

Zijn reis wordt afgesloten op Gran Canaria, waar hij aandacht vraagt voor de vluchtelingenproblematiek en de vele menselijke tragedies die daarmee gepaard gaan.

Met zijn boodschap van vrede, menselijke waardigheid en verbondenheid heeft paus Leo XIV tijdens zijn Spaanse reis een blijvende indruk achtergelaten bij gelovigen en niet-gelovigen.

Bron: Vatican News

Foto: Vatican Media

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