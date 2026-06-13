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14 juni 2026

Dick Maas terug op iconische Flodder-locatie: onthulling plaquette trekt veel bekijks

Redactie van PA | Gerrit Ter Mul 11 uur geleden
Regisseur Dick Maas aanwezig bij de onthulling van de Flodder-plaquette bij Zonnedael in Sittard.

Regisseur Dick Maas was aanwezig bij de onthulling van de plaquette ter gelegenheid van 40 jaar Flodder bij filmlocatie Zonnedael in Sittard.

40 Jaar Flodder: Onthulling Plaquette bij Zonnedael in Sittard

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de iconische film Flodder vond gisteren op de Kollenberg in Sittard een bijzondere bijeenkomst plaats. In het bijzijn van regisseur Dick Maas, actrice Ghislaine van IJperen, genodigden, belangstellenden en vertegenwoordigers van de gemeente werd het officiële plaquette bij Zonnedael onthuld, de bekende filmlocatie uit de legendarische Nederlandse film.

De aanwezigen verzamelden zich bij het Marine Monument, vanwaar een sfeervolle optocht richting Zonnedael vertrok. Dick Maas maakte zijn entree in een grote roze Amerikaanse cabriolet, terwijl Ghislaine van IJperen arriveerde in een opvallende gele Amerikaanse klassieker. Ondanks de regelmatig terugkerende regenbuien was de belangstelling groot en stonden vele bezoekers langs de route en bij de villa om dit bijzondere moment mee te maken.

Bij aankomst volgden diverse toespraken. Dick Maas sprak de aanwezigen toe en blikte terug op de geschiedenis en het succes van Flodder. Ook een vertegenwoordiger van Kunst en Cultuur, die onlangs met pensioen is gegaan, sprak enkele warme woorden over het belang van deze filmlocatie voor de Nederlandse filmgeschiedenis.

Een speciale gedachte ging uit naar Laurent Notermans, ondernemer en initiatiefnemer van het project. Hij speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van deze blijvende herinnering aan Flodder. Helaas is hij ons onlangs ontvallen. Tijdens de ceremonie werd stilgestaan bij zijn inzet en betrokkenheid. Velen waren ervan overtuigd dat hij, waar hij ook is, met trots heeft meegekeken naar hoe deze bijzondere dag verliep.

Speciaal gebrouwen Flodder-biertje gepresenteerd tijdens de viering van 40 jaar Flodder in Sittard.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Flodder werd in De Domijnen een speciaal Flodder-biertje gepresenteerd.

Na de onthulling van het plaquette verplaatste het gezelschap zich naar De Domijnen. Daar nam de directeur het woord en werd een speciaal Flodder-biertje gepresenteerd.

 

Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid om de Flodder-expositie in de bibliotheek te bekijken, waar diverse herinneringen, foto’s en bijzondere objecten uit de filmgeschiedenis te zien waren.

Als feestelijke afsluiting werd in de avond voor alle genodigden nogmaals de film Flodder vertoond.  Veertig jaar na de première blijkt Flodder nog altijd springlevend en weet de film mensen van verschillende generaties samen te brengen rond een uniek stukje Nederlandse filmgeschiedenis.

Bij onze buren Duitsland is de film Flodder ook erg populair. Een theatergroep uit Hannover speelt tijdens de expo de familie Flodder.

Tot en met 18 augustus is deze expositie van 40 jaar Flodder nog te bezoeken.

Door en foto’s: Gerrit Ter Mul

 

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Redactie van PA | Gerrit Ter Mul

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