Milan Merckelbagh geniet ondanks pech van 8 Hours of Spa Moto

De derde editie van de 8 uur van Spa Motos heeft afgelopen weekend plaats gevonden. Tijdens deze tweede wedstrijd van het FIM Endurance World Championship (EWC) kwam Milan Merckelbagh in actie. De coureur die uitkomt voor JMA Racing Action Bike 34 kende minder succes dan gehoopt maar het werd een weekend vol genieten. De omstandigheden op het circuit in de Ardennen waren bijzonder moeilijk. De nodige neerslag kregen de coureurs voor de wielen wat ook zorgde voor extra werk voor de monteurs. In de trainingen viel er veel neerslag waardoor er weinig ronden op een droog circuit werden verreden. Ook tijdens de start was het droog en Milan nam deze voor zijn rekening. Vanaf de 14e positie weet de Limburger goed aan de wedstrijd te beginnen.

Al snel bezet het team de achtste plaats in de Stock-klasse dus met de standaard motoren. Het drietal courers wisselt regelmatig van motor en dat zorgt voor andere situaties wanneer de coureur op de motor stapt. In de derde stint van Milan begint het weer te regen waardoor er een extra stop gemaakt moet worden voor regenbanden. Aan het eind van de race, met nog 15 minuten te racen, valt colega Willam helemaal stil. De motor moet terug naar de pits worden geduwd. Er staan zeker tien plaatsen verloren maar ook nu wordt het probleem opgelost! De wedstrijd wordt uitgereden maar meer dan de 13e plaats zit er helaas niet in dit weekend. Milan Merckelbagh: “Spa-Francorchamps is mijn favoriete circuit op de kalender en voor mij de gaafste baan die er te rijden valt.

De wisselvallige weersomstandigheden maakt het erg lastig. Jammer dat wij zoveel tijd hebben verloren door motorproblemen maar wij hebben uitgereden! Ik kijk uit naar de volgende wedstrijd.” Volgende keer: Het laatste weekend van juni gaat het Euro Moto kampioenschap verder in Most. Uitslag 8 Hours of Spa Moto 2026: 1. BMW Motorrad World Endurace Team – 192 ronden 2. YART Yamaha Official EWC Team – 192 ronden 3. Kawasaki Webike Trickstar – 190 ronden 4. Yoshimura SERT Motul – 189 ronden 5. Tati Team AVA6 Racing – 188 ronden 33. JMA Racing Action Bike 34 – 168 ronden

Door: Steven van Kempen/KEMCO Foto: RacingpassionPhotography

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