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14 juni 2026

Maar liefst €88.049 opgehaald voor KWF tijdens Obvion Limburgs Mooiste

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Deelnemers van Obvion Limburgs Mooiste halen €88.049 op voor KWF Kankerbestrijding.

Fietsers van Obvion Limburgs Mooiste zamelden gezamenlijk €88.049 in voor KWF Kankerbestrijding.

Deelnemers aan Obvion Limburgs Mooiste hebben ook dit jaar een indrukwekkend bedrag ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Door zich te laten sponsoren voor hun deelname aan het fietsevenement werd in totaal €88.049 opgehaald.

Met hun sportieve prestatie gaven de deelnemers hun rit een extra betekenis. Achter de inzamelingsacties schuilen vaak persoonlijke verhalen en motivaties, maar vooral een grote inzet om geld bijeen te brengen voor belangrijk kankeronderzoek.

Fietsers die minimaal €500 aan sponsorgeld hadden opgehaald, ontvingen als blijk van waardering een speciaal Fiets tegen Kanker-shirt. Tijdens het evenement waren op zaterdag veel deelnemers te zien die dit shirt droegen.

De organisatie spreekt haar waardering uit voor alle deelnemers en donateurs die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Het opgehaalde bedrag komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding en ondersteunt onderzoek naar kanker en betere behandelingen.

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Redactie van ParkstadActueel

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