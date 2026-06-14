Historisch doelpunt Curaçao niet genoeg: Duitsland walst met 7-1 over WK-debutant heen

Zoals verwacht heeft Duitsland zijn openingswedstrijd op het WK overtuigend gewonnen. Tegen debutant Curaçao boekten de Duitsers een ruime 7-1 overwinning in Groep E. Toch was er ook een bijzonder moment voor de eilandstaat uit het Caribisch gebied: Curaçao maakte zijn allereerste doelpunt ooit op een wereldkampioenschap.

Duitsland begon furieus aan de wedstrijd en kwam al vroeg op voorsprong via Felix Nmecha. Curaçao liet zich echter niet volledig wegspelen en kwam verrassend langszij dankzij Livano Comenencia. Daarmee schreef de WK-debutant geschiedenis met zijn eerste doelpunt ooit op een wereldkampioenschap.

Lang kon Curaçao niet genieten van de gelijke stand. Duitsland schakelde een versnelling hoger en liep nog voor rust uit naar een comfortabele voorsprong. Na de pauze bleef de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann dominant en werden de kansen genadeloos afgemaakt.

Voor Curaçao was het ondanks de zware nederlaag een historische avond. Het kleine land maakte zijn debuut op een WK en wist bovendien direct het net te vinden tegen de viervoudig wereldkampioen.

Duitsland neemt door de ruime overwinning direct de leiding in Groep E en onderstreept zijn ambities om dit WK ver te komen. Voor Curaçao wacht nu de uitdaging om zich te herstellen in de volgende groepswedstrijd.

Historisch moment

Ondanks de forse nederlaag zal vooral het doelpunt van Livano Comenencia de boeken ingaan. De 22-jarige speler bezorgde Curaçao een moment dat de supporters niet snel zullen vergeten. Het was het eerste WK-doelpunt uit de geschiedenis van het land.

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