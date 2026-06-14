Romeins verleden kwam tot leven tijdens festival Lux op Abdij Rolduc
Op zondag 14 juni vond het Romeins festival Lux plaats op Abdij Rolduc. Tijdens het festival werden dertien nieuwe luisterwandelingen langs de Via Belgica officieel geopend. Met de gratis Via Belgica-app konden inwoners en bezoekers vanaf dat moment op verschillende locaties in Zuid-Limburg en de Euregio wandelen langs archeologische plekken, terwijl historische personages via audioverhalen het Romeinse verleden van de regio tot leven brachten. De wandelingen maakten het erfgoed toegankelijk voor een breed publiek en lieten zien hoe sterk het verleden nog altijd verbonden is met het Limburg van vandaag. “Onze geschiedenis komt nu echt tot leven”, zei gedeputeerde Jasper Kuntzelaers tijdens de opening. “Met deze luisterwandelingen maken we ons erfgoed toegankelijk voor iedereen, midden in het prachtige landschap waar deze verhalen zich tweeduizend jaar geleden afspeelden.
Het bijzondere is dat historische personages dankzij AI een gezicht en een stem krijgen. Zo kunnen bezoekers zich letterlijk onderdompelen in de Romeinse wereld en het verleden beleven door de ogen van de mensen die hier toen leefden.” ROMEINSE VERHALEN KWAMEN TOT LEVEN Via de app maakten wandelaars kennis met zeven historische personages, waaronder een wijnhandelaar, pottenbakker, veteraan en zangeres. Hun verhalen waren gebaseerd op archeologisch onderzoek en historische gegevens uit Zuid-Limburg. Tijdens de lichtwandeling van ongeveer één kilometer kwamen in de verschillende zalen van Abdij Rolduc Romeinen, Bataven, Germanen en Galliërs tot leven. Met behulp van AI vertelden zij hun persoonlijke verhalen. Spannende, betoverende en soms intrigerende gebeurtenissen kwamen voorbij. Tegen wie vochten zij? Met wie trouwden zij? En speelden er misschien verborgen intriges? eder kwartier vertrok een nieuwe groep bezoekers.
De kosten bedroegen drie euro per persoon. BELEVING KON STERKER Ondanks het bijzondere concept was er helaas niet veel animo voor het evenement. Het onzekere weer en andere activiteiten in de regio zorgden er mogelijk voor dat veel mensen voor een ander uitstapje kozen. De bezoekers die ik sprak, gaven aan dat de beleving niet helemaal aan hun verwachtingen voldeed. Sommigen waren zelfs een beetje teleurgesteld en vonden dat het evenement meer potentie had. Toch waren zij van mening dat de drie euro voor de AI-verhalen zeker de moeite waard was en dat ook de wandeling zelf een mooie ervaring bood. Het idee om geschiedenis op deze manier toegankelijk te maken was zonder meer bijzonder. Met een iets grotere opkomst en mogelijk een nog sterkere invulling had Lux kunnen uitgroeien tot een indrukwekkende belevenis.
© Peter Trompetter Fotografie
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