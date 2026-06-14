Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
14 juni 2026

Veel belangstelling voor kledingactie van Extinction Rebellion in Heerlen

Redactie van PA | Lidia Carreno 9 minuten geleden
Vrijwilligers van Extinction Rebellion delen kleding uit tijdens een actie in Heerlen.

De kledingactie van Extinction Rebellion trok veel bekijks in het centrum van Heerlen.

De kledingactie van Extinction Rebellion in het centrum van Heerlen heeft zaterdag veel belangstelling getrokken. Gedurende de actie bleven regelmatig voorbijgangers staan om gratis tweedehands kleding uit te zoeken of in gesprek te gaan met de actievoerders. Volgens de organisatie waren de reacties overwegend positief.

Met de actie wilde Extinction Rebellion aandacht vragen voor de gevolgen van fast fashion. Voorbijgangers konden gratis kleding meenemen en werden geïnformeerd over de impact van de kledingindustrie op het milieu.Volgens de organisatie was het gedurende de actie voortdurend druk. Veel bezoekers gingen in gesprek met de actievoerders en een groot deel van de beschikbare kleding vond een nieuwe eigenaar. Ook werden veel flyers uitgedeeld. Sommige bezoekers waren zelfs speciaal naar de locatie gekomen nadat zij berichten over de actie hadden gezien op sociale media.

Voorbijgangers bekijken tweedehands kleding tijdens een actie van Extinction Rebellion.
Bezoekers konden gratis tweedehands kleding meenemen en in gesprek gaan met de actievoerders.

Positieve reacties

De actievoerders kijken tevreden terug op de dag. Volgens Extinction Rebellion waren de reacties van bezoekers vrijwel allemaal positief. Veel mensen bleven staan om een gesprek aan te gaan of namen een kijkje bij de uitgestalde kleding.

Kledingrekken met tweedehands kleding tijdens een duurzaamheidsactie in Heerlen.
Met de actie wilde Extinction Rebellion aandacht vragen voor kledinghergebruik.

“Veel mensen waren het met ons eens dat fast fashion zeer vervuilend is en dat kleding vaker hergebruikt zou moeten worden”, laat de organisatie weten.

Bewustwording

Met de actie wilde Extinction Rebellion aandacht vragen voor de gevolgen van de kledingindustrie voor mens en milieu. Bezoekers konden gratis tweedehands kleding meenemen en kregen informatie over kledinghergebruik.

Drukte rond de kledingactie van Extinction Rebellion in het centrum van Heerlen.
Volgens de organisatie waren de reacties van bezoekers overwegend positief.
Actievoerders van Extinction Rebellion informeren bezoekers over fast fashion.
De organisatie vraagt aandacht voor de milieu-impact van de kledingindustrie.

Volgens de organisatie laat de belangstelling zien dat het onderwerp leeft. Veel bezoekers gaven aan dat kleding vaker hergebruikt en gerecycled zou moeten worden.

Toestemming van de gemeente

Voor de actie had Extinction Rebellion toestemming van de gemeente Heerlen. De dag verliep zonder problemen.

Ook van tegenwerking was volgens de organisatie geen sprake. “We hadden toestemming van de gemeente om daar te staan. We hebben geen tegenwerking gehad van de H&M.”

De organisatie spreekt daarom van een geslaagde actie waarbij veel mensen werden bereikt met de boodschap over kledinghergebruik en duurzaamheid.

Door en foto’s: Lidia Carreno Photography

About The Author

Redactie van PA | Lidia Carreno

See author's posts

Meer zoals dit

NeuraXplore ontwikkelt AI- en XR-technologie voor onderwijs, leren en neurorevalidatie.

NeuraXplore ontwikkelt AI- en XR-technologie voor leren, revalidatie en menselijke ontwikkeling

Redactie van ParkstadActueel 8 uur geleden
Nederland en Curaçao vertegenwoordigen het Koninkrijk op het WK voetbal.

Nederland én Curaçao vanavond in actie op het WK

Redactie van PA | Lidia Carreno 8 uur geleden
Marokkaanse vlag als illustratie bij het WK-duel tussen Marokko en Brazilië.

Prachtig stukje voetbal van Marokko tegen Brazilië op het WK

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Deelnemers van Obvion Limburgs Mooiste halen €88.049 op voor KWF Kankerbestrijding.

Maar liefst €88.049 opgehaald voor KWF tijdens Obvion Limburgs Mooiste

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Bezoekers genieten van de kermis op de Markt in Kerkrade.

Mooi weer tijdens de kermis in Kerkrade Centrum

Redactie van PA | Peter Trompetter 21 uur geleden
Bezoekers in kleurrijke fantasy- en cosplaykostuums tijdens El Mundo Fantasia in Mondo Verde Landgraaf.

El Mundo Fantasia: een wereld vol fantasie in Landgraaf

Redactie van PA | Peter Trompetter 22 uur geleden

Ook het bekijken waard

Vrijwilligers van Extinction Rebellion delen kleding uit tijdens een actie in Heerlen.

Veel belangstelling voor kledingactie van Extinction Rebellion in Heerlen

Redactie van PA | Lidia Carreno 9 minuten geleden
NeuraXplore ontwikkelt AI- en XR-technologie voor onderwijs, leren en neurorevalidatie.

NeuraXplore ontwikkelt AI- en XR-technologie voor leren, revalidatie en menselijke ontwikkeling

Redactie van ParkstadActueel 8 uur geleden
Nederland en Curaçao vertegenwoordigen het Koninkrijk op het WK voetbal.

Nederland én Curaçao vanavond in actie op het WK

Redactie van PA | Lidia Carreno 8 uur geleden
Marokkaanse vlag als illustratie bij het WK-duel tussen Marokko en Brazilië.

Prachtig stukje voetbal van Marokko tegen Brazilië op het WK

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Deelnemers van Obvion Limburgs Mooiste halen €88.049 op voor KWF Kankerbestrijding.

Maar liefst €88.049 opgehaald voor KWF tijdens Obvion Limburgs Mooiste

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden