Veel belangstelling voor kledingactie van Extinction Rebellion in Heerlen

De kledingactie van Extinction Rebellion trok veel bekijks in het centrum van Heerlen.

De kledingactie van Extinction Rebellion in het centrum van Heerlen heeft zaterdag veel belangstelling getrokken. Gedurende de actie bleven regelmatig voorbijgangers staan om gratis tweedehands kleding uit te zoeken of in gesprek te gaan met de actievoerders. Volgens de organisatie waren de reacties overwegend positief.

Met de actie wilde Extinction Rebellion aandacht vragen voor de gevolgen van fast fashion. Voorbijgangers konden gratis kleding meenemen en werden geïnformeerd over de impact van de kledingindustrie op het milieu.Volgens de organisatie was het gedurende de actie voortdurend druk. Veel bezoekers gingen in gesprek met de actievoerders en een groot deel van de beschikbare kleding vond een nieuwe eigenaar. Ook werden veel flyers uitgedeeld. Sommige bezoekers waren zelfs speciaal naar de locatie gekomen nadat zij berichten over de actie hadden gezien op sociale media.

Positieve reacties

De actievoerders kijken tevreden terug op de dag. Volgens Extinction Rebellion waren de reacties van bezoekers vrijwel allemaal positief. Veel mensen bleven staan om een gesprek aan te gaan of namen een kijkje bij de uitgestalde kleding.

“Veel mensen waren het met ons eens dat fast fashion zeer vervuilend is en dat kleding vaker hergebruikt zou moeten worden”, laat de organisatie weten.

Bewustwording

Met de actie wilde Extinction Rebellion aandacht vragen voor de gevolgen van de kledingindustrie voor mens en milieu. Bezoekers konden gratis tweedehands kleding meenemen en kregen informatie over kledinghergebruik.

Volgens de organisatie laat de belangstelling zien dat het onderwerp leeft. Veel bezoekers gaven aan dat kleding vaker hergebruikt en gerecycled zou moeten worden.

Toestemming van de gemeente

Voor de actie had Extinction Rebellion toestemming van de gemeente Heerlen. De dag verliep zonder problemen.

Ook van tegenwerking was volgens de organisatie geen sprake. “We hadden toestemming van de gemeente om daar te staan. We hebben geen tegenwerking gehad van de H&M.”

De organisatie spreekt daarom van een geslaagde actie waarbij veel mensen werden bereikt met de boodschap over kledinghergebruik en duurzaamheid.

Door en foto’s: Lidia Carreno Photography

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