In gesprek met…

John Backermann is een Duitse acteur, model en entertainer die bekendstaat om zijn bijzondere verschijningen en karakterrollen. Met zijn opvallende uitstraling wordt hij ook regelmatig gezien als lookalike van mode-icoon Karl Lagerfeld, herkenbaar aan de witte staart, donkere bril en stijlvolle kleding. Tijdens evenementen kruipt hij graag in de huid van verschillende personages. Op El Mundo Festival in Landgraaf verscheen hij als een figuur uit het Wilde Westen. Op zijn vaste plek stond hij naast zijn imposante Chevrolet pick-up uit 1955. De klassieke Amerikaanse wagen en zijn cowboyuitrusting vormden samen een tafereel dat zo uit een oude westernfilm leek te komen. Bezoekers bleven regelmatig staan voor een foto en genoten van deze bijzondere verschijning.

Door: Peter Trompetter Fotografie

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