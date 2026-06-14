Update Koningsweg Elk nadeel heeft zijn voordeel.

De Koningsweg wordt aanzienlijk versmald en daardoor verkeersveiliger. Soms keek je met verbazing toe hoe auto’s met hoge snelheid over deze weg raasden. Niet iedereen leek bekend met het begrip ‘langzaam rijden’ in de buurt van een zebrapad, waar voetgangers geregeld de schrik van hun leven kregen. Met een veiligere oversteekplaats komt daar hopelijk een einde aan. Aan de rechterzijde zijn vijf extra parkeerplaatsen aangelegd. Over veertien dagen wordt de weg volgens planning weer geopend.

© Peter Trompetter Fotografie

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