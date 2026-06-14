Parkstad kleurt oranje voor Nederland – Japan

Jong en oud kijken uit naar de ontmoeting tussen Nederland en Japan.

Vanavond staat heel Parkstad in het teken van voetbal. Overal in de regio hangen Nederlandse vlaggen, zijn huizen versierd in oranje en maken supporters zich op voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Japan.

Of het nu thuis op de bank is met een zak chips en een drankje binnen handbereik, of gezellig samen in een café of op een terras: jong en oud kijken uit naar het duel van Oranje.

In verschillende wijken kleuren straten en woningen oranje. Bewoners hebben vlaggen opgehangen, ramen versierd en laten zien dat ze volledig achter het Nederlands elftal staan.

De verwachtingen zijn hooggespannen en de spanning zal ongetwijfeld oplopen zodra het eerste fluitsignaal klinkt.

Eén ding is zeker: vanavond wordt er in Parkstad volop meegeleefd met Oranje.

Parkstad Actueel wenst alle supporters een mooie voetbalavond toe. Geniet van de wedstrijd, leef mee, juich voor Oranje en houd het vooral gezellig. En vergeet niet: het is maar voetbal, dus denk ook een beetje aan je hart!

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