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15 juni 2026

Parkstad kleurt oranje voor Nederland – Japan

Redactie van PA | Lidia Carreno 10 uur geleden
Oranje sfeer in Parkstad voorafgaand aan Nederland tegen Japan.

Jong en oud kijken uit naar de ontmoeting tussen Nederland en Japan.

Vanavond staat heel Parkstad in het teken van voetbal. Overal in de regio hangen Nederlandse vlaggen, zijn huizen versierd in oranje en maken supporters zich op voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Japan.

Of het nu thuis op de bank is met een zak chips en een drankje binnen handbereik, of gezellig samen in een café of op een terras: jong en oud kijken uit naar het duel van Oranje.

In verschillende wijken kleuren straten en woningen oranje. Bewoners hebben vlaggen opgehangen, ramen versierd en laten zien dat ze volledig achter het Nederlands elftal staan.

De verwachtingen zijn hooggespannen en de spanning zal ongetwijfeld oplopen zodra het eerste fluitsignaal klinkt.

Straatbeeld met oranje versieringen voor de wedstrijd Nederland tegen Japan.
De spanning stijgt terwijl supporters zich voorbereiden op de wedstrijd.
Nederlandse vlaggen en oranje decoraties in een straat in Parkstad.
In verschillende straten hangen vlaggen en oranje versieringen.
Oranje versieringen aan een woning voorafgaand aan Nederland tegen Japan.
Supporters laten hun steun aan het Nederlands elftal zien.
Nederlandse vlaggen en oranje decoraties in een straat in Parkstad.
In verschillende straten hangen vlaggen en oranje versieringen.

Eén ding is zeker: vanavond wordt er in Parkstad volop meegeleefd met Oranje.

Parkstad Actueel wenst alle supporters een mooie voetbalavond toe. Geniet van de wedstrijd, leef mee, juich voor Oranje en houd het vooral gezellig. En vergeet niet: het is maar voetbal, dus denk ook een beetje aan je hart!

 

 

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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