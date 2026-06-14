Jonge violisten van SMK muziek & dans laten hun talent horen tijdens concert

SMK muziek & dans speelt een belangrijke rol in de culturele ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen in Parkstad. De organisatie is actief in Kerkrade, Landgraaf en Brunssum en richt zich op drie pijlers: muziek- en dansonderwijs in de vrije tijd, muziekonderwijs binnen het basis- en voortgezet onderwijs en projecten binnen het sociaal domein. Binnen het brede cursusaanbod behoren de vioollessen tot de populaire onderdelen. Naast viool kunnen cursisten kiezen uit bijna dertig verschillende instrumenten.

Rectificatie (15 juni 2026): In een eerdere versie van dit artikel werd SMK ten onrechte omschreven als Stichting Muziekschool Kerkrade. De organisatie opereert onder de naam SMK muziek & dans en is actief in Kerkrade, Landgraaf en Brunssum. Het artikel is hierop aangepast.

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