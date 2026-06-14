Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
16 juni 2026

Jonge violisten van SMK muziek & dans laten hun talent horen tijdens concert

Redactie van PA | Peter Trompetter 1 dag geleden
Jonge leerling volgt vioolles bij SMK muziek & dans lMuziek & Dans.

Jonge leerling volgt vioolles bij SMK muziek & dans Muziek & Dans.
Rectificatie (15 juni 2026): In een eerdere versie van dit artikel werd SMK ten onrechte omschreven als Stichting Muziekschool Kerkrade. De organisatie opereert onder de naam SMK muziek & dans en is actief in Kerkrade, Landgraaf en Brunssum. Het artikel is hierop aangepast.

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Redactie van PA | Peter Trompetter

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