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14 juni 2026

Prachtig stukje voetbal van Marokko tegen Brazilië op het WK

Redactie van ParkstadActueel 9 uur geleden
Marokkaanse vlag als illustratie bij het WK-duel tussen Marokko en Brazilië.

Marokko hield Brazilië op een 1-1 gelijkspel tijdens het WK."

Marokko houdt Brazilië op gelijkspel tijdens WK

Marokko heeft zaterdagavond opnieuw indruk gemaakt op het WK voetbal. Vanaf de eerste minuut was het spannend. Het was een zeer aantrekkelijke wedstrijd tegen Brazilië. De Noord-Afrikaanse ploeg  hield de Brazilianen op een 1-1 gelijkspel.

De Marokkanen speelden goed  voetbal, zetten goed druk en lieten zien dat hun succes van de afgelopen jaren geen toeval is. Tegen een van de favorieten voor de wereldtitel kwam Marokko sterk voor de dag en wist het een belangrijk punt te pakken in Groep C.

Met het gelijkspel onderstreept Marokko opnieuw dat het een ploeg is om rekening mee te houden tijdens dit wereldkampioenschap.

Vanavond: Nederland tegen Japan en Duitsland tegen Curaçao

Vanavond staan er opnieuw interessante wedstrijden op het programma. Het Nederlands elftal neemt het op tegen Japan in een duel in Groep F. Beide landen beginnen aan hun eerste groepswedstrijd en zullen direct een goede uitgangspositie willen creëren voor de rest van het toernooi.

Ook Duitsland komt in actie. De Duitsers treffen Curaçao in hun openingswedstrijd van Groep E. Duitsland geldt als favoriet, maar op een WK kunnen verrassingen nooit worden uitgesloten.

Voor zowel Nederland als Duitsland is een goede start van het toernooi van groot belang in de strijd om een plek in de volgende ronde.

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Redactie van ParkstadActueel

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