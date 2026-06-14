Prachtig stukje voetbal van Marokko tegen Brazilië op het WK

Marokko houdt Brazilië op gelijkspel tijdens WK

Marokko heeft zaterdagavond opnieuw indruk gemaakt op het WK voetbal. Vanaf de eerste minuut was het spannend. Het was een zeer aantrekkelijke wedstrijd tegen Brazilië. De Noord-Afrikaanse ploeg hield de Brazilianen op een 1-1 gelijkspel.

De Marokkanen speelden goed voetbal, zetten goed druk en lieten zien dat hun succes van de afgelopen jaren geen toeval is. Tegen een van de favorieten voor de wereldtitel kwam Marokko sterk voor de dag en wist het een belangrijk punt te pakken in Groep C.

Met het gelijkspel onderstreept Marokko opnieuw dat het een ploeg is om rekening mee te houden tijdens dit wereldkampioenschap.