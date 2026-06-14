Nederland én Curaçao vanavond in actie op het WK

Vanavond staat een bijzondere voetbalavond op het programma voor het Koninkrijk der Nederlanden. Zowel Nederland als Curaçao komt in actie tijdens het WK voetbal.

Oranje begint het toernooi met een groepswedstrijd tegen Japan. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman, die hoopt met een overwinning een goede start te maken op weg naar de knock-outfase.

Ook Curaçao wacht een historische uitdaging. De ploeg neemt het op tegen Duitsland en krijgt daarmee direct een van de grootste voetballanden ter wereld tegenover zich. Voor Curaçao is deelname aan het WK al een prestatie van formaat, maar de spelers zullen er alles aan doen om voor een verrassing te zorgen.

Voor voetballiefhebbers uit Nederland én het Caribische deel van het Koninkrijk belooft het een bijzondere avond te worden, met twee nationale ploegen die op het grootste voetbalpodium ter wereld in actie komen.

We hebben er zin in!

Wedstrijden van vanavond

🇨🇼 Curaçao – Duitsland

🕖 19.00 uur Nederlandse tijd

🇳🇱 Nederland – Japan

🕙 22.00 uur Nederlandse tijd

Headerfoto: Lidia Carreno Photography

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