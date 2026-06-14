NeuraXplore ontwikkelt AI- en XR-technologie voor leren, revalidatie en menselijke ontwikkeling

Vanuit de Brightlands Maastricht Health Campus werkt NeuraXplore aan de ontwikkeling van geavanceerde technologieën die leren, revalidatie en menselijke ontwikkeling ondersteunen. De organisatie combineert kunstmatige intelligentie (AI), neurowetenschappelijke inzichten en extended reality (XR) om adaptieve digitale systemen te ontwikkelen die beter aansluiten op de manier waarop mensen leren, herstellen en begeleiding ontvangen.

Bij de ontwikkeling van deze technologieën staan wetenschappelijke onderbouwing, privacy-by-design, ethische toepasbaarheid en praktische bruikbaarheid centraal. NeuraXplore richt zich op toepassingen waarin personalisatie, motivatie, cognitieve belasting en begeleiding een belangrijke rol spelen.

De activiteiten van de organisatie zijn momenteel ondergebracht in twee ontwikkellijnen: NeuroPALS en MindForge.

NeuroPALS

NeuroPALS is een adaptief leerplatform dat momenteel in ontwikkeling is. Het platform combineert AI, leerdata en neurowetenschappelijke inzichten met interactieve digitale leeromgevingen. Het doel is om onderwijs beter af te stemmen op de individuele behoeften van leerlingen en studenten.

Volgens NeuraXplore moet het platform niet alleen bijdragen aan een persoonlijkere leerervaring, maar ook docenten en begeleiders meer inzicht geven in leerprocessen, voortgang en ondersteuningsbehoeften. Op basis daarvan kan begeleiding beter worden afgestemd op de individuele gebruiker.

MindForge

Met MindForge richt NeuraXplore zich op neurorevalidatie en herstelondersteuning. Binnen deze ontwikkellijn onderzoekt de organisatie hoe nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan toegankelijkere en beter begeleide revalidatietrajecten, bijvoorbeeld voor mensen die herstellen van een beroerte.

De aanpak combineert onder meer immersieve oefenomgevingen, mentale voorbereiding op beweging, adaptieve oefeningen en digitale begeleiding die rekening houdt met de fysieke en mentale belastbaarheid van gebruikers. MindForge bevindt zich momenteel in de onderzoeks- en haalbaarheidsfase, waarbij veiligheid, klinische relevantie, gebruiksvriendelijkheid en wetenschappelijke onderbouwing belangrijke uitgangspunten vormen.

Samenwerking gezocht

Vanuit de Brightlands Maastricht Health Campus zoekt NeuraXplore actief samenwerking met onderwijsinstellingen, kennisorganisaties, zorginstellingen, revalidatieprofessionals, investeerders en technologiepartners.

Met deze samenwerkingen wil de organisatie bijdragen aan de ontwikkeling van betrouwbare, betaalbare en mensgerichte technologieën die mensen ondersteunen bij leren, herstel en persoonlijke ontwikkeling.

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