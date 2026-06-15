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15 juni 2026

Fotograaf Jos Reinders exposeert 30 jaar vrouwenportretten in Heerlen

Redactie van PA | Lidia Carreno 1 uur geleden
Portretfoto uit de serie Women Exposed van fotograaf Jos Reinders.

De expositie Women Exposed toont dertig jaar vrouwenportretten van Jos Reinders.

In DOKA.Heerlen is momenteel de expositie Women Exposed van fotograaf Jos Reinders te bezoeken. De tentoonstelling vormt de afsluiting van een bijzonder fotografieproject waaraan Reinders ruim dertig jaar heeft gewerkt.

Gedurende die periode portretteerde hij vrouwen die hij persoonlijk kende. Volgens de fotograaf gaat het niet zomaar om modellen, maar om vrouwen die hij omschrijft als sterk, moedig en inspirerend. De portretten zijn in de loop der jaren steeds op dezelfde wijze tot stand gekomen. Alle foto’s werden analoog gemaakt, afgedrukt met dezelfde techniek en uitgevoerd in een herkenbare, consistente stijl.

Dertig jaar fotografie

Met Women Exposed brengt Reinders voor het eerst het volledige project samen. De tentoonstelling biedt bezoekers een overzicht van drie decennia portretfotografie en laat zien hoe een langdurig artistiek project zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Ter gelegenheid van de afronding van het project verscheen onlangs ook een fotoboek waarin alle foto’s uit de serie zijn opgenomen.

Expositie in DOKA.Heerlen

De tentoonstelling is te zien in DOKA.Heerlen, een nieuwe werkplaats voor analoge fotografie aan de Promenade 40 in Heerlen, tegenover Berden. De locatie richt zich op het behoud en de promotie van analoge fotografie en biedt ruimte aan exposities, workshops en fotografische projecten.

Women Exposed is nog tot en met 12 juli gratis te bezoeken op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Meer informatie is te vinden via www.josreinders.nl.

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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