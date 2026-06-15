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16 juni 2026

Aantal glasvezelaansluitingen in Parkstad sterk gestegen sinds 2022

Redactie van ParkstadActueel 7 uur geleden
Steeds meer huishoudens in Parkstad aangesloten op glasvezelinternet

Het aantal glasvezelaansluitingen in Parkstad is de afgelopen jaren fors toegenomen, met grote groei in Heerlen en Kerkrade.

Het aantal glasvezelaansluitingen is de afgelopen jaren fors toegenomen in de Parkstadgemeenten. Dat blijkt uit cijfers van telecomvergelijker Overstappen.nl. Vooral in Heerlen, Kerkrade en Beekdaelen groeide het aantal aansluitingen sterk tussen begin 2022 en eind 2025.

Volgens telecomexpert Fleur de Ligt van Overstappen.nl is de positie van glasvezel op de internetmarkt in korte tijd ingrijpend veranderd. Waar glasvezel begin 2022 nog een relatief kleine speler was en de meeste huishoudens gebruikmaakten van een DSL- of kabelverbinding, waren er begin 2025 voor het eerst evenveel kabel- als glasvezelabonnementen. De uitrol van glasvezel zet zich sindsdien verder voort.

In Parkstad steeg het aantal glasvezelaansluitingen sinds 2022 met 66.775 in Heerlen, 25.271 in Kerkrade, 10.942 in Beekdaelen, 5.057 in Landgraaf, 2.987 in Voerendaal, 2.854 in Simpelveld en 537 in Brunssum.

Landelijk zijn er grote verschillen zichtbaar tussen gemeenten. Het gemiddelde aantal glasvezelaansluitingen per adres ligt in Nederland op 0,93, maar lokaal lopen de cijfers sterk uiteen. In sommige gemeenten zijn er meer aansluitingen dan adressen doordat verschillende netwerkbeheerders onafhankelijk van elkaar glasvezelnetwerken hebben aangelegd. Tegelijkertijd zijn er gemeenten waar de uitrol vrijwel stil ligt en de infrastructuur achterblijft.

Hoewel glasvezel op veel plekken beschikbaar is, blijft het aantal actieve abonnementen achter bij het aantal gerealiseerde aansluitingen. In Brunssum bijvoorbeeld steeg het aantal actieve glasvezelabonnementen van 4.860 begin 2022 naar 6.236 eind 2025. Dat betekent dat een deel van de huishoudens met toegang tot glasvezel nog altijd gebruikmaakt van een kabel- of DSL-verbinding.

Volgens De Ligt verschuift de aandacht daardoor van de aanleg van nieuwe netwerken naar het stimuleren van daadwerkelijk gebruik. „Hoewel glasvezelaansluitingen inmiddels vrijwel overal beschikbaar zijn, heeft een meerderheid van de huishoudens de overstap nog niet gemaakt. De volgende fase van de glasvezelmarkt draait daarom minder om aanleg en meer om het overtuigen van consumenten om gebruik te maken van de beschikbare aansluiting.”

Meer informatie en gemeentelijke cijfers zijn beschikbaar via Overstappen.nl.

Bron: Overstappen.nl

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Redactie van ParkstadActueel

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