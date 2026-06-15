Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
16 juni 2026

Schrijf in de agenda: 11 juli gratis concert Kerkraads Fanfare Orkest in stadspark

Redactie van PA | Peter Trompetter 7 uur geleden
Trompetter_2800

Stadspark Kerkrade

Op 11 juli verandert dit mooie stukje stadspark even in het domein van het KFO en staat alles in het teken van het WMC. Beneden in het park kunnen jullie genieten van de prachtige muzikale klanken van dit gerenommeerde Kerkraads Fanfare Orkest.

Zoals vanouds is de entree gratis. Voor bezoekers die liever niet de hele avond willen staan, is het handig om een klapstoel mee te nemen. En wie er een romantische avond van wil maken, weet natuurlijk dat een gezellig dekentje niet mag ontbreken.
Ook aan de innerlijke mens wordt gedacht: er is een drankje verkrijgbaar tegen vriendelijke en schappelijke prijzen.

Kom genieten van muziek, sfeer en gezelligheid! Hopelijk mogen we weer rekenen op een mooie en massale opkomst. Dat zal een prachtige beloning zijn voor de muzikanten en hun dirigent.
© Peter Trompetter Fotografie

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Redactie van PA | Peter Trompetter

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