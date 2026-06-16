Nieuwe wethouder Rick Kisters stelt zich voor aan inwoners van Simpelveld

Rick Kisters is sinds 28 mei 2026 wethouder van de gemeente Simpelveld met de portefeuilles Financiën, Economie en Werk & Inkomen.

Geboren en getogen in Bocholtz, nu wethouder van gemeente Simpelveld

Sinds 28 mei 2026 mag Rick Kisters zich officieel wethouder van de gemeente Simpelveld noemen. Samen met wethouders Naomi van Loon, Peter Spirk, Andrea Ernes en burgemeester Susanne Scheepers vormt hij het college van burgemeester en wethouders.

Binnen het college is Kisters verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Economie en Werk & Inkomen.

Bekend gezicht binnen de lokale politiek

Rick Kisters is geen onbekende binnen de gemeente Simpelveld. Voordat hij wethouder werd, was hij acht jaar actief als raadslid namens LEEFBAAR. Daarvoor vervulde hij zes jaar de functie van commissielid.

Zijn politieke betrokkenheid begon al op jonge leeftijd. Op twintigjarige leeftijd sloot hij zich aan bij Leefbaar Simpelveld, het huidige LEEFBAAR, nadat hij kennis had gemaakt met het politieke werk binnen de fractie.

Trots op zijn nieuwe functie

De 34-jarige Kisters is geboren en getogen in Bocholtz en groeide op in een hechte familie. Tegenwoordig woont hij samen met zijn vriendin in de regio.

Naast zijn politieke werkzaamheden is hij sportief ingesteld en probeert hij meerdere keren per week actief te sporten. Ook geniet hij graag van alles wat Zuid-Limburg op culinair en bourgondisch gebied te bieden heeft.

Kisters noemt het wethouderschap een eervolle taak en is dankbaar voor het vertrouwen dat hij heeft gekregen.

Toegankelijke bestuurder

In zijn nieuwe functie wil Kisters zichtbaar en benaderbaar zijn voor inwoners. Hij geeft aan graag tussen de mensen te staan en nodigt inwoners uit om hem aan te spreken tijdens activiteiten en bijeenkomsten binnen de gemeente.

De eerste weken als wethouder zijn inmiddels voorbij en volgens Kisters liggen er al diverse uitdagende dossiers op hem te wachten.

Focus op financiën, economie en werk

De komende vier jaar richt Rick Kisters zich op de portefeuilles Financiën, Economie en Werk & Inkomen. Daarbij wil hij onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe de gemeente zich verder kan ontwikkelen.

Volgens de nieuwe wethouder staat daarbij zowel het belang van de inwoners als het algemeen belang van de gemeente centraal.

Als geboren en getogen inwoner van Simpelveld kijkt hij ernaar uit om de komende jaren een bijdrage te leveren aan de toekomst van de gemeente en haar inwoners.

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