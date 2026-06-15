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15 juni 2026

Acht gezamenlijke onderzoeksprojecten van Zuyderland en MUMC+ ontvangen subsidie

Redactie van ParkstadActueel 3 uur geleden
Zuyderland en Maastricht UMC+ werken samen aan nieuwe onderzoeksprojecten in Zuid-Limburg.

Acht onderzoeksprojecten ontvangen subsidie vanuit het gezamenlijke programma ZorgSamen. Foto: Lidia Carreno Photography

Acht nieuwe onderzoeksprojecten van Zuyderland en Maastricht UMC+ ontvangen subsidie vanuit de gezamenlijke onderzoeksagenda ZorgSamen. Met de financiële ondersteuning willen beide zorginstellingen de samenwerking versterken en bijdragen aan betere zorg voor patiënten in Zuid-Limburg.

Volgens Zuyderland en Maastricht UMC+ staan de zorginstellingen in de regio voor grote uitdagingen. Een groeiend aantal patiënten, complexere zorgvragen, personeelstekorten en gezondheidsachterstanden vragen om nieuwe oplossingen en een intensievere samenwerking.

Zorg voor de toekomst

De geselecteerde projecten richten zich op uiteenlopende thema’s, waaronder digitale zorg, leefstijl, oncologie en chronische aandoeningen. Sommige onderzoeken bekijken hoe zorg efficiënter georganiseerd kan worden, terwijl andere zich richten op het sneller toepassen van nieuwe behandelmethoden in de dagelijkse praktijk.

Voor de subsidieregeling kwamen uitsluitend onderzoeksteams in aanmerking waarin onderzoekers van zowel Zuyderland als Maastricht UMC+ samenwerken. Daarnaast mocht de subsidie maximaal de helft van de totale onderzoekskosten bedragen.

Hartzorg en borstreconstructies

Onder de gehonoreerde projecten bevindt zich onder meer de HYBRID HEART-trial, een onderzoek naar gecombineerde fysieke voorbereiding en revalidatie voor hartchirurgiepatiënten. Ook ontvangt DIGIT-CMP subsidie, een project dat zich richt op digitale samenwerking rondom de zorg voor jonge patiënten met een hartspierziekte.

Daarnaast krijgt het project BR-ERAS ondersteuning. Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van het herstelproces van patiënten die een borstreconstructie ondergaan.

Uitreiking in Sittard-Geleen

De subsidies worden op dinsdag 30 juni officieel uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de onderzoeksteams hun plannen en de verwachte bijdrage aan de zorg in Zuid-Limburg.

Met het programma ZorgSamen hopen Zuyderland en Maastricht UMC+ innovatie te stimuleren en de regionale samenwerking verder te versterken.

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Redactie van ParkstadActueel

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