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16 juni 2026

Op 18 juni weer AUTI-TREFF in Zuid-Limburg voor mensen met autisme en hun omgeving

Redactie van ParkstadActueel 8 uur geleden
Bijeenkomst van AUTI-TREFF voor mensen met autisme, ouders en professionals in Zuid-Limburg

AUTI-TREFF biedt een ontmoetingsplek voor mensen met autisme, ouders, naasten en profe

Ontmoeting, informatie en ondersteuning tijdens maandelijkse bijeenkomst

AUTI-TREFF Zuid-Limburg organiseert op donderdag 18 juni weer een bijeenkomst voor mensen met autisme, hun ouders, naasten en andere betrokkenen. De ontmoetingsavond biedt ruimte voor informatie, ervaringen, ondersteuning en het bespreken van actuele thema’s rondom autisme.

AUTI-TREFF is een initiatief van ouders en richt zich op iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij mensen met autisme. Ook professionals uit het onderwijs, de zorg en het sociaal domein zijn van harte welkom.

Samen ervaringen delen

Tijdens de bijeenkomsten staat ontmoeting centraal. Bezoekers kunnen ervaringen uitwisselen, vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die hen bezighouden. De deelnemers bepalen gezamenlijk welke thema’s aan bod komen.

Naast de reguliere ontmoetingsavonden organiseert AUTI-TREFF regelmatig thema-avonden en activiteiten rondom onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen met autisme en hun omgeving.

Aandacht voor wonen, onderwijs en ondersteuning

Onderwerpen die regelmatig worden besproken zijn onder meer:

  • Wmo en Jeugdwet
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Onderwijs en passend onderwijs
  • (Beschermd) wonen
  • Werk en uitkeringen, waaronder Wajong
  • Toegang tot hulpverlening
  • Gemeentelijk beleid rondom autisme

Met deze bijeenkomsten wil AUTI-TREFF bijdragen aan een betere positie van mensen met autisme en hun naasten in Zuid-Limburg.

Praktische informatie

📅 Datum: donderdag 18 juni 2026

🕖 Inloop: vanaf 19.00 uur

🕢 Aanvang: 19.30 uur

🕤 Einde: circa 21.30 uur

Bezoekers zijn vrij om later binnen te komen of eerder te vertrekken.

Open voor iedereen

AUTI-TREFF benadrukt dat iedereen welkom is. Of u nu zelf autisme heeft, ouder, partner, familielid of professional bent, de bijeenkomsten bieden een laagdrempelige mogelijkheid om kennis op te doen, ervaringen te delen en nieuwe contacten te leggen.

Daarnaast is AUTI-TREFF regelmatig aanwezig op evenementen en open dagen in de regio om informatie te verstrekken over autisme en ondersteuning.

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Redactie van ParkstadActueel

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