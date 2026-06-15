Brandweer rukt gemiddeld vier keer per week uit voor dieren in mestput

Vanochtend om 6.30 uur alarmeerde boer Bert ter Beek uit Weesp de brandweer daar er 4 koeien door de vloer waren gezakt en in de gierput waren terecht gekomen. Naast brandweer Weesp en Muiden kwamen ook vee takelspecialisten van de brandweer Wilnis ter plaatse op de boerderij aan de Korte Muiderweg 55 in Weesp. Maar liefst 3.5 uur had de brandweer nodig om de 4 koeien te kunnen bevrijden. Mest transporteurs uit Nijkerk en Scherpenzeel kwamen met 3 grote tankwagens ter plaatse om de gier deels uit de kelder te verwijderen. De gierkelder was zo groot, dat de koeien op het verste punt door de brandweer moeilijk te benaderen waren, omdat de inhoud van een fles ademlucht niet toereikend genoeg was. Nadat de gier voor een belangrijk deel uit de kelder was verwijderd konden de koeien één voor één getakeld worden uit de gierput. Tijdens de redding operatie heeft er continu een ambulance standbye gestaan. Om 10.30 uur kon de 3.5 uur durende operatie met succes worden afgerond.

De brandweer wordt gemiddeld vier keer per week opgeroepen om dieren uit mestputten te redden. Dat blijkt uit een analyse van 112-meldingen door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.

Volgens de organisatie ging het vorig jaar om 218 meldingen waarbij dieren door de stalvloer zakten en in een mestput terechtkwamen. In 2024 werden 200 vergelijkbare incidenten geregistreerd. Een landelijke registratie van het aantal dieren dat hierbij omkomt, bestaat niet.

Dieren lopen ernstig gevaar

Wanneer dieren in een mestput terechtkomen, kunnen zij verdrinken of worden blootgesteld aan giftige gassen die vrijkomen uit de mest. Vorige week werden volgens Wakker Dier meerdere incidenten gemeld in onder meer Súdwest-Fryslân, Voorst, ’s-Hertogenbosch, Marle, Groningen en Sint-Michielsgestel.

“Dit zijn geen incidenten. Het is een direct gevolg van een systeem dat dieren laat leven op een onbetrouwbare constructie boven hun eigen mest,” zegt Esmee van Vliet van Wakker Dier.

Oproep aan kabinet

Binnenkort presenteert staatssecretaris Erkens nieuwe plannen voor een zogenoemde dierwaardige veehouderij. Wakker Dier roept de staatssecretaris op om daarbij het gebruik van stallen met open mestkelders uit te faseren.

Volgens de organisatie leven miljoenen koeien en varkens op roostervloeren boven mestkelders. De combinatie van mest en urine zorgt voor de vorming van giftige dampen die het beton van de vloeren kunnen aantasten. Hierdoor bestaat het risico dat vloeren onverwacht bezwijken.

Pleidooi voor alternatieven

Wakker Dier stelt dat open mestkelders niet passen binnen een veilige en dierwaardige veehouderij. De organisatie pleit voor alternatieve huisvestingssystemen waarbij dieren niet boven open mestputten leven, zoals stallen met een dikke laag stro.

Volgens Wakker Dier kunnen dergelijke systemen bijdragen aan een beter dierenwelzijn en het risico op ongevallen verminderen.

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