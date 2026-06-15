Brandweer rukt gemiddeld vier keer per week uit voor dieren in mestput
De brandweer wordt gemiddeld vier keer per week opgeroepen om dieren uit mestputten te redden. Dat blijkt uit een analyse van 112-meldingen door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.
Volgens de organisatie ging het vorig jaar om 218 meldingen waarbij dieren door de stalvloer zakten en in een mestput terechtkwamen. In 2024 werden 200 vergelijkbare incidenten geregistreerd. Een landelijke registratie van het aantal dieren dat hierbij omkomt, bestaat niet.
Dieren lopen ernstig gevaar
Wanneer dieren in een mestput terechtkomen, kunnen zij verdrinken of worden blootgesteld aan giftige gassen die vrijkomen uit de mest. Vorige week werden volgens Wakker Dier meerdere incidenten gemeld in onder meer Súdwest-Fryslân, Voorst, ’s-Hertogenbosch, Marle, Groningen en Sint-Michielsgestel.
“Dit zijn geen incidenten. Het is een direct gevolg van een systeem dat dieren laat leven op een onbetrouwbare constructie boven hun eigen mest,” zegt Esmee van Vliet van Wakker Dier.
Oproep aan kabinet
Binnenkort presenteert staatssecretaris Erkens nieuwe plannen voor een zogenoemde dierwaardige veehouderij. Wakker Dier roept de staatssecretaris op om daarbij het gebruik van stallen met open mestkelders uit te faseren.
Volgens de organisatie leven miljoenen koeien en varkens op roostervloeren boven mestkelders. De combinatie van mest en urine zorgt voor de vorming van giftige dampen die het beton van de vloeren kunnen aantasten. Hierdoor bestaat het risico dat vloeren onverwacht bezwijken.
Pleidooi voor alternatieven
Wakker Dier stelt dat open mestkelders niet passen binnen een veilige en dierwaardige veehouderij. De organisatie pleit voor alternatieve huisvestingssystemen waarbij dieren niet boven open mestputten leven, zoals stallen met een dikke laag stro.
Volgens Wakker Dier kunnen dergelijke systemen bijdragen aan een beter dierenwelzijn en het risico op ongevallen verminderen.
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