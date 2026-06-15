Rode Kruis lanceert online spel om Nederlanders voor te bereiden op noodsituaties

Persoon speelt Het Noodscenario van het Rode Kruis op een laptop.

Wat doe je bij een langdurige stroomstoring, extreme hitte of een andere noodsituatie? Om Nederlanders beter voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen is vandaag het vervolg van de landelijke campagne Denk vooruit van start gegaan.

Onderdeel van de campagne is Het Noodscenario, een gratis online spel van het Rode Kruis. In het spel worden deelnemers geconfronteerd met realistische noodsituaties waarbij zij verschillende keuzes moeten maken. Elke beslissing heeft gevolgen voor het verloop van het scenario en biedt inzicht in hoe mensen kunnen handelen tijdens een crisis.

Het spel kan individueel of samen worden gespeeld via noodscenariogame.rodekruis.nl en is beschikbaar op mobiele telefoons, tablets en computers.

Voorbereid zijn maakt verschil

Volgens de initiatiefnemers kan een goede voorbereiding de gevolgen van een noodsituatie aanzienlijk beperken. Daarom richt de campagne zich op drie belangrijke stappen: het samenstellen van een noodpakket, het maken van een noodplan en het bespreken van noodsituaties met familie, vrienden en buren.

Met een noodpakket beschikken huishoudens over de belangrijkste benodigdheden om de eerste 72 uur van een crisis zelfstandig door te komen. Daarnaast wordt mensen geadviseerd vooraf afspraken te maken over hulp, communicatie en opvang wanneer reguliere voorzieningen uitvallen.

Samen werken aan weerbaarheid

De campagne wordt gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en is onderdeel van een bredere aanpak om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Daarbij wordt samengewerkt met overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Het Rode Kruis ziet Het Noodscenario als een laagdrempelige manier om mensen bewust te maken van mogelijke risico’s en hen te helpen zich beter voor te bereiden op rampen en crises. In de toekomst worden nieuwe scenario’s toegevoegd, waaronder een overstroming en een grootschalige ziektegolf.

Meer informatie over de campagne is te vinden op denkvooruit.nl.

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